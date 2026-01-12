Recorte de Q100 millones a Unaerc limita ampliación de cobertura para pacientes renales

Christian tiene 25 años y, desde febrero del 2024, viaja a la capital desde Chiquimula para someterse a un proceso de hemodiálisis en la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico (Unaerc), en la zona 1. Dos veces por semana, a la medianoche, aborda el bus que lo lleva a la ciudad. Llega a las 6 de la mañana, pero aún así no es el primero en la fila: otros pacientes comenzaron a formarse desde horas antes para iniciar el tratamiento a las 7.

Hay que madrugar para conseguir máquina y salir temprano, pues la cantidad de enfermos renales que necesitan del tratamiento va en aumento. Debido al tráfico, en varias ocasiones el joven ha llegado tarde y no encuentra cupo, por lo que ha tenido que esperar varios días para poder realizarse el procedimiento. Cuando esto sucede, su cuerpo reacciona mal: vómitos, fatiga, hinchazón. La hemodiálisis le permite continuar con el día a día.

La Unaerc tiene ocho sedes en el país. En el 2025, atendieron a 4,573 personas con hemodiálisis y a 3,096 con diálisis peritoneal. Solo el año pasado se recibieron 3,500 pacientes nuevos.

César Martínez tiene 24 años de someterse a hemodiálisis en la sede central de la institución. Acude tres veces por semana y confirma que, cada día, se topa en la fila con 15 o 20 personas que por primera vez llegan al tratamiento.

Este año, la Unaerc tendrá que funcionar con el mismo presupuesto del 2025: Q430 millones, según Rommel Noguera, director administrativo financiero, lo cual será insuficiente.

Para el 2026, el Congreso de la República había destinado Q100 millones adicionales para la institución; sin embargo, por la suspensión temporal del presupuesto por parte de la Corte de Constitucionalidad, no se logró el aumento.

Suben casos de enfermedad renal crónica

El informe Situación Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles Guatemala, del Ministerio de Salud, indica que, entre el 2024 y el 2025, hubo un incremento del 50% en los casos reportados de enfermedad renal crónica, mientras que la tasa de prevalencia es de 96 por cada 100 mil habitantes. Santa Rosa, San Marcos, Jutiapa, Petén y Jalapa son los departamentos en mayor riesgo.

Ante esta realidad, Noguera ve necesario ampliar la cobertura de los servicios de diálisis peritoneal y hemodiálisis, para lo cual se requiere un presupuesto que permita cubrir dicha brecha.

"No contar con esos Q100 millones nos limita mucho, porque continuamos con un presupuesto exiguo, que no permite incrementar la cobertura ni el acceso de la población que lo necesita", agrega.

Con dichos recursos se esperaba abrir nuevas sedes y añadir líneas de acción que se tenían previstas para este año, como ampliar servicios y atender a pacientes transitorios que no pueden ser asignados a una máquina para hemodiálisis. Solo en la sede central, alrededor de 85 pacientes se someten al procedimiento en cada turno, son cuatro, durante seis días a la semana.

"Sin tratamiento podemos morir", dice Martínez, quien asiste los martes, jueves y sábado desde las 5 horas para pasar por el procedimiento, por la falla renal que padece desde los 26 años. Al no tener la Unaerc fondos suficientes, teme que recorten los turnos a los pacientes o que falten insumos para atenderlos.

Recorte

Los Q100 millones que recibiría la institución permitirían adquirir más equipo de hemodiálisis y aumentar la capacidad para atender a más de 2,500 pacientes al año, según reportó el Congreso al momento de justificar el incremento al presupuesto de Unaerc. Esta fue una de las 22 organizaciones no gubernamentales del área de Salud que recibiría un aporte monetario mayor para funcionar en el 2026.

Noguera menciona que el mayor gasto del presupuesto está en medicamentos, material médico quirúrgico, oxígeno médico, agua para realizar los procedimientos de hemodiálisis, el mantenimiento de las máquinas y el pago del recurso humano que labora en la institución.

En los últimos años, pacientes de Unaerc han estado en riesgo de no recibir tratamiento por la falta de insumos y recursos monetarios. Se tenía una deuda millonaria que logró saldarse, y en el 2026 llegan sin déficit, según el director administrativo financiero. Pero sí necesitan más presupuesto para ampliar la cobertura.

"Siempre habrá escasez, pues los recursos son limitados", añade, y en lugar de que cada año se ven en la necesidad de solicitar al Ministerio de Salud mayor presupuesto, debería considerarse un aumento anual, sin reducir las capacidades actuales que tiene la Unaerc.

Problema en crecimiento

En Guatemala se han identificado dos picos de nuevos pacientes renales: lo usual es entre los 60 y 70 años, pero también hay población entre los 20 y 30 años, lo que, a criterio de nefrólogos, reduce la posibilidad de productividad y desarrollo para el país, al haber más gente joven enferma.

Christian es un ejemplo de ello. Fue diagnosticado con enfermedad renal crónica a los 24 años. Se dedicaba a la albañilería y a la mecánica, pero debido al deterioro de su salud, dejó de trabajar. Actualmente, necesita hemodiálisis dos veces por semana, y el apoyo familiar para el traslado a la capital es fundamental; cada viaje representa alrededor de Q400, pues su hermano lo acompaña.

En febrero cumplirá dos años de estar en tratamiento y volverá a trabajar como mecánico, aunque deberá continuar con cuidados para no recaer. Está consciente de la importancia de prevenir la enfermedad, que es silenciosa y, en la mayoría de los casos, se detecta cuando el paciente ya está en estado grave y necesita procedimientos para reemplazar la función renal.