Remanentes de onda del este 21 podrían causar lluvias, tormentas eléctricas y granizo este 14 de agosto

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que los remanentes de humedad dejados por el paso de la onda del este número 21 podrían provocar lluvias este miércoles 14 de agosto, principalmente por la tarde y noche.

El pronóstico señala ambiente cálido y soleado durante la mañana, con incremento de nubosidad a lo largo del día. Las precipitaciones más probables se esperan en la Bocacosta, el sur del altiplano central y los valles del oriente, acompañadas de tormentas eléctricas.

Además, las condiciones atmosféricas podrían generar tormentas locales severas con lluvia intensa, viento fuerte y posible caída de granizo. El Insivumeh recomienda a la población y autoridades tomar precauciones por posibles lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra y daños en la red vial.

Las autoridades recomiendan precaución ante el riesgo de crecidas repentinas de ríos, deslizamientos de tierra y acumulación de agua en carreteras. Es importante evitar cruzar ríos o corrientes fuertes, especialmente en áreas rurales o de montaña, así como mantenerse informado mediante fuentes oficiales como el Insivumeh y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

Además, se sugiere revisar el estado de techos, canaletas y desagües en viviendas para prevenir filtraciones o daños por lluvias intensas. Si se viaja por carretera, conviene reducir la velocidad y estar atento a posibles derrumbes o baches ocultos por el agua. En zonas cercanas a volcanes, se deben extremar precauciones por la posible generación de lahares.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

