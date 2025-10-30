Renap cerrará sus oficinas el 31 de octubre por asueto del Día de Todos los Santos

Las oficinas del Registro Nacional de las Personas (Renap) permanecerán cerradas en todo el país el viernes 31 de octubre, con motivo del asueto por el Día de Todos los Santos, informaron las autoriades de esa entidad este jueves 30 de octubre.

Durante ese día, los servicios electrónicos seguirán disponibles a través del portal eportal.renap.gob.gt y en la aplicación móvil RENAP SE, donde se pueden gestionar certificaciones y otros trámites de forma digital.

Las labores presenciales se reanudarán el lunes 3 de noviembre, en el horario habitual. Sin embargo, la sede ubicada en Rus Mall habilitará una jornada especial con atención desde las 6 horas.

La oficina de inscripción de defunciones, ubicada en Plaza FPK, 11 calle 5-59, zona 9 de la ciudad capital, continuará prestando servicio las 24 horas, todos los días del año, informó el Renap en un comunicado.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

