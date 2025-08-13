Renap suspenderá atención el 15 de agosto por conmemoración de la Virgen de la Asunción

El Registro Nacional de las Personas (Renap) anunció este miércoles que sus oficinas permanecerán cerradas el viernes 15 de agosto del 2025, con motivo del Día de la Virgen de la Asunción y el Día del Empleado de Renap.

Según la institución, la suspensión de labores se basa en lo establecido en el Artículo 21 del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, que contempla estos feriados como aplicables a todo su personal.

Durante el cierre, la ciudadanía podrá realizar trámites en línea a través del Portal de Servicios Electrónicos y de la aplicación móvil RENAP SE, disponibles en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Las oficinas reabrirán el lunes 18 de agosto, con horario extendido hasta las 19.00 horas, en el marco de la actividad “Noche de DPI”, que se desarrollará en sedes seleccionadas.

Por su parte, la ventanilla exclusiva para la inscripción de defunciones, ubicada en la 11 calle 5-59, zona 9, Plaza FPK, ciudad de Guatemala, continuará atendiendo las 24 horas todos los días del año.

