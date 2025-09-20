Rescatan a recién nacida abandonada en vivienda deshabitada de San Ildefonso, Huehuetenango

Durante la noche del 19 de setiembre, en el caserío Agua Caliente, aldea Vega San Miguel, en San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango, autoridades comunitarias informaron a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la Comisaría 43 sobre la presencia de una recién nacida abandonada dentro de una vivienda deshabitada.

Tras recibir el aviso, los agentes de la PNC se movilizaron al lugar, acompañados por personal del Centro de Atención Permanente (CAP) del municipio, con el objetivo de rescatar a la menor.

En el lugar señalado, las autoridades confirmaron la presencia de la bebé, y señalaron que se encontraba sola en condiciones vulnerables, en un entorno no apto para un recién nacido.

En coordinación con el personal médico, se procedió a trasladar de inmediato a la bebé a las instalaciones del CAP de San Ildefonso, donde fue recibida para su atención y cuidado médico.

La intervención de las autoridades buscó garantizar el derecho a la vida y la salud de la menor, quien, según lo informado, recibió asistencia médica tras su rescate, se mencionó.

Una vez asegurada la atención de la bebé, agentes de la PNC realizaron un rastreo en el área con la intención de localizar a los responsables del abandono, sin lograr ubicar a ninguna persona involucrada.

La PNC ha iniciado investigaciones para dar con el paradero de quien o quienes abandonaron a la recién nacida en dicho domicilio deshabitado. El caso ha generado preocupación entre los habitantes de la comunidad, mientras las autoridades continúan trabajando para esclarecer los hechos y garantizar la protección de la menor.