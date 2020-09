Rescate a artistas llega a seis meses de la pandemia y con trámites burocráticos

Artistas independientes protestan frente al Palacio Nacional de la Cultura para pedir apoyo al gobierno. (Foto Prensa Libre: Érick Ávila)

Desde marzo el telón del escenario cerró, las luces en los centros culturales se apagaron y otros espacios alternativos que promueven el arte dejaron de funcionar. La pandemia del covid-19 también confinó a los artistas. Es seis meses después que se anuncia un plan de rescate para el gremio que lucha por subsistir, un apoyo que para muchos es tardío y que no estará al alcance de todos por los requisitos engorrosos que deben cumplir.

No deje de leer Artistas se ven afectados por la pandemia Mike Castillo 19 de abril de 2020 a las 03:53h

A través del programa apoyARTE el Viceministerio de Cultura, del Ministerio de Cultura y Deportes, dará asistencia a los artistas, quienes serán contratados para presentarse en el programa Escena Cultural, que se transmite por el Canal de Gobierno y en redes sociales.

Como apoyo único se dará Q3 mil para quienes participen de manera individual y Q20 mil para las agrupaciones o colectivos -orquetas, marimbas, bailarines-. Para acceder al pago, los artistas deben presentar factura como uno de los requisitos, pero también solvencia fiscal vigente, constancia de inventario de cuentas por parte del Ministerio de Finanzas Públicas, registro de inscripción de proveedores en Guatecompras, entre otros.

Leonel Reyes, viceministro de Cultura, indica que se estiman Q15 millones para extender la asistencia al gremio, y se espera alcanzar a 5 mil artistas de distintas ramas -música, canto, pintura, escultura, teatro, danza-. Los artistas no escénicos podrán dar talleres de carácter pedagógico con las muestras de su especialidad.

“En cuanto el artista logre completar su papelería se comenzará el trámite para trasladar el apoyo”, señala el funcionario, y agrega que “los requisitos buscan transparentar el gasto público y los artistas recibirán asesoría para cumplir con el trámite”.

Sin embargo, hay quienes dentro del ámbito artístico ven en este un trámite burocrático y falto de empatía con el gremio, como Óscar Cano, director y productor del Recorrido de Leyendas GT y de la compañía El Duende del Ático. Es positivo que se dé esta asistencia, pero las condiciones, los documentos que se debe entregar la hacen inaccesible para quienes la están pasando peor.

“La papelería nosotros la tenemos porque trabajamos con empresas grandes, pero los artistas independientes no la tienen y se pide papeles que son más caros que el dinero que les darán. Estuvieron seis meses sin trabajar, no tendrán para pagar por los documentos”, dice Cano, y en solidaridad con sus compañeros no optarán por la ayuda que ofrece el Viceministerio de Cultura, pese a que ellos también llevan seis meses sin laborar en la escena artística.

Además, considera que la cantidad de personas a la que se prevé alcanzar con el programa apoyARTE no cubrirá a todos los afectados. Tan solo en la escena teatral considera que hay más de 5 mil actores.

Para Francisco Guillén, cantante, maestro de canto lírico y director de Artes Exactas, no se puede hablar de “ayuda” a los artistas “cuando se tiene que facturar y ser sujeto de una contratación”. Señala este como un proceso burocrático que ralentizará el apoyo al gremio que se ha visto golpeado por el confinamiento, ya que perdieron contratos y no se avizoran proyectos en el corto plazo.

“Muchos somos estudiados en nuestras áreas de expertiz, dentro y fuera de Guatemala, tenemos licenciaturas y colegiados, somos profesionales y aun así las autoridades nos siguen viendo como entretenedores”, agrega Guillén.

¿Engorrosos pero necesarios?

Entre los requisitos el Viceministerio de Cultura también incluye que las personas elegibles estén agremiadas en instituciones legalmente establecidas, mientras que los artistas independientes deberán llenar un formulario y acompañarlo de una declaración jurada para comprobar que han tenido presentaciones artísticas durante los últimos dos años.

Mendel Samayoa, artista plástico y cineasta, es de la opinión qué si bien este apoyo económico debió llegar mucho antes, es una manera entre muchas de solidarizarse con el gremio, los requisitos son tediosos pero necesarios para evitar la corrupción en la entrega del beneficio. “Si alguien tiene mucha necesidad, seguro le dedicará el tiempo a los requisitos como lo haría cualquier proveedor del estado en necesidad de trabajo”, dice.

Luis Celis, del Colectivo Pie de Lana, coindice al mencionar que el papeleo es necesario para garantizar que la asistencia llegue realmente a las personas que se dedican al arte y a la cultura, y que han sido afectados por la pandemia.

Para facilitar el trámite de los documentos que los artistas necesitan presentar el Ministerio de Cultura y Deportes instaló un espacio para dar información del programa apoyARTE, este se encuentra en el vestíbulo de la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, allí también pueden recibir asesoría. Estará habilitado de lunes a viernes de 8 a 15 horas.

COMUNICADO OFICIAL: El Viceministerio de Cultura desarrolla el programa ApoyArte para dar asistencia a los artistas nacionales por la pandemia del COVID-19.#JuntosSaldremosAdelante #GuatemalaNoSeDetiene pic.twitter.com/9uhjMbW5fm — Cultura y Deportes (@McdGuate) September 20, 2020

Intentan subsistir

“Lo que cualquiera necesita es trabajo no regalos”, dice Samayoa.

Para subsistir los artistas se han tenido que reinventar, muchos recurrieron a las actividades virtuales para compartir su arte, mientras que otros no tuvieron otra opción que dedicarse a delivery de alimentos caseros, ventas online, transporte de personas, y recolectar víveres para apoyarse unos a otros. La han pasado mal, y de esa cuenta varias salas y espacios culturales han cerrado, y en estos seis meses no han recibido ayuda de las autoridades, coinciden los entrevistados.

Cano ve como una salida a la crisis de la pandemia que el Ministerio de Cultura les permitiera utilizar escenarios como el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias para hacer sus presentaciones, compartirlas en plataformas virtuales y que el público se conecte, y cobrar por el espectáculo. También podrían apoyarlos con publicidad para promocionar los eventos.

Esta es una modalidad que están adoptando países como España.

Por su parte Celis indica que urgen los protocolos sanitarios para poder habilitar los sitios culturales, como teatros. Si bien pueden hacerse presentaciones virtuales, la asistencia del público es menor a los espectáculos presenciales, y se necesita de espacios físicos para mostrar su arte.