Retiran bordillo y habilitan cuatro carriles en la zona 10 para mejorar la movilidad, dice la PMT

Con el objetivo de mejorar la viabilidad vehicular en la zona 10 capitalina, autoridades municipales implementaron cambios sobre la 10ª calle, entre 2ª y 4ª avenidas, informó la Policía Municipal de Tránsito (PMT).

Entre las acciones efectuadas destaca el retiro de un bordillo, lo que permitió habilitar cuatro carriles que se dirigen hacia el occidente, según se dijo.

Además, se instalaron semáforos provisionales y se habilitaron pasos peatonales, con lo cual los transeúntes pueden cruzar de forma más segura por el sector.

La PMT informó que vecinos del área manifestaron su aprobación ante los trabajos realizados.

“Llegar a un carril hasta allá ya no representa el riesgo de que lo vayan a atropellar. Está ayudando bastante”, expresó un residente.

Otro vecino comentó: “Evita que los carros nos bloqueen el paso, pero sí está ayudando bastante”. En tanto, otro afirmó que los cambios permiten “evitar accidentes”.

Las autoridades municipales no detallaron si estas medidas serán definitivas o si forman parte de un plan mayor de reordenamiento vial.

