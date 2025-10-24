“Rodada del terror 2025”: el evento de Halloween que fue prohibido por riesgo para la seguridad vial

Las autoridades municipales y de tránsito anunciaron la prohibición de la “Rodada del terror 2025”, una actividad convocada en redes sociales que ofrecía premios en efectivo para las mejores motocicletas disfrazadas y disfraces individuales.

La actividad suele efectuarse en la capital y varios departamentos.

Según Brenda Santizo, portavoz del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), este tipo de eventos representa un alto riesgo, debido a que muchos participantes no utilizan casco protector y los disfraces suelen limitar la visibilidad, tanto de quienes conducen como de los peatones.

“Durante la celebración de Halloween aumentan los accidentes viales, en su mayoría por consumo de licor y falta de precaución. Estas rodadas solo agravan el problema”, indicó Santizo.

Como parte de las medidas preventivas, la PNC y las policías municipales de tránsito instalarán operativos en puntos estratégicos de Barberena y municipios cercanos. Las personas que sean sorprendidas participando en estas actividades podrían recibir sanciones de hasta Q500.

La Municipalidad de Barberena también se pronunció al respecto, y a través de sus redes sociales confirmó que este tipo de actividades están prohibidas, por representar un peligro tanto para participantes como para terceros.

Las autoridades hacen un llamado a la población para celebrar Halloween de manera segura y respetar las disposiciones viales vigentes.

