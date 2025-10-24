Comunitario
“Rodada del terror 2025”: el evento de Halloween que fue prohibido por riesgo para la seguridad vial
Las autoridades prohibieron la “Rodada del terror 2025”, una actividad de Halloween convocada en redes sociales con disfraces y motocicletas, al considerar que representa un riesgo para la seguridad vial.
Agentes de tránsito instalarán operativos en Barberena para evitar la organización de Rodadas del Terror ilegales durante las celebraciones de Halloween. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla de video del Departamento de Tránsito)
Las autoridades municipales y de tránsito anunciaron la prohibición de la “Rodada del terror 2025”, una actividad convocada en redes sociales que ofrecía premios en efectivo para las mejores motocicletas disfrazadas y disfraces individuales.
La actividad suele efectuarse en la capital y varios departamentos.
Según Brenda Santizo, portavoz del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC), este tipo de eventos representa un alto riesgo, debido a que muchos participantes no utilizan casco protector y los disfraces suelen limitar la visibilidad, tanto de quienes conducen como de los peatones.
“Durante la celebración de Halloween aumentan los accidentes viales, en su mayoría por consumo de licor y falta de precaución. Estas rodadas solo agravan el problema”, indicó Santizo.
Como parte de las medidas preventivas, la PNC y las policías municipales de tránsito instalarán operativos en puntos estratégicos de Barberena y municipios cercanos. Las personas que sean sorprendidas participando en estas actividades podrían recibir sanciones de hasta Q500.
La Municipalidad de Barberena también se pronunció al respecto, y a través de sus redes sociales confirmó que este tipo de actividades están prohibidas, por representar un peligro tanto para participantes como para terceros.
Las autoridades hacen un llamado a la población para celebrar Halloween de manera segura y respetar las disposiciones viales vigentes.
