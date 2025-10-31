Rodada del Terror 2025 moviliza operativos para impedir caravanas ilegales en Halloween

La PNC y la PMT desplegaron operativos para impedir la Rodada del Terror 2025, caravana ilegal convocada en redes sociales. Los participantes serán sancionados.

Agentes de la PNC realizan operativos de control en zonas estratégicas para impedir caravanas ilegales durante la Rodada del Terror 2025. (Foto Prensa Libre: Tránsito PNC)

Las autoridades de tránsito intensificaron los operativos este 31 de octubre para impedir el desarrollo de la llamada Rodada del Terror 2025, una caravana no autorizada en la que motoristas y automovilistas pretendían recorrer las calles disfrazados y en vehículos modificados.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Guatemala y el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegaron controles en puntos estratégicos como la calzada Roosevelt, bulevar Liberación, bulevar Los Próceres, bulevar Juan Pablo II y la décima avenida, bajo el puente Olímpico.

Amílcar Montejo, vocero de Emetra, señaló que estos operativos buscan prevenir carreras clandestinas, caravanas ilegales y la conducción bajo efectos del alcohol. También afirmó que se brinda asistencia a vecinos que necesiten movilizarse durante la noche de Halloween.

“Estas caravanas no tienen autorización, de acuerdo con lo resuelto por la PNC. El objetivo es contrarrestar conductas irresponsables y velar por la seguridad vial”, indicó Montejo.

El Departamento de Tránsito de la PNC confirmó que ninguna de las actividades promovidas en redes sociales cuenta con permiso oficial y advirtió que se sancionará a quienes participen en eventos que alteren el orden público. “Realizamos operativos interinstitucionales en sectores estratégicos de la ciudad. No se permitirá que motoristas irrespetuosos usen la vía pública para actividades ilegales. Se aplicará la ley con firmeza”, puntualizó la institución en un comunicado.

