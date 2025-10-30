Rodada del Terror 2025 por Halloween no tiene aval; multarán a quienes participen en carros o motos

Desde hace varios días, las autoridades de Tránsito han informado que la convocatoria de motoristas para participar en un evento de Halloween, denominado Rodada del Terror, está prohibida. Sin embargo, en las últimas horas ha surgido un llamado en redes sociales a participar en una actividad similar, el 31 de octubre, pero con vehículos de cuatro ruedas.

Tanto el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC) como la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ciudad de Guatemala reiteraron que ambos eventos no cuentan con autorización y advirtieron sobre sanciones para quienes participen.

Brenda Santizo, vocera del Departamento de Tránsito, explicó que toda actividad que promueva el desorden, la anarquía o la contaminación auditiva, como estas convocatorias difundidas en redes sociales, no está permitida.

“Tránsito PNC ya está trabajando en este tema con un plan. Se tiene previsto intensificar los operativos y coordinar acciones interinstitucionales con apoyo de las comisarías de la PNC y también con las diferentes policías municipales de tránsito, en varios puntos. No hay ninguna autorización para ninguna de las dos actividades”, afirmó Santizo.

La funcionaria expresó su preocupación ante la posibilidad de que las personas conduzcan disfrazadas, lo cual implicaría no portar el equipo de protección personal y transgredir el reglamento de Tránsito, al exceder límites de velocidad o participar en carreras clandestinas. Por esa razón, se realizarán operativos para hacer cumplir la normativa.

“Invitamos a la población a abstenerse de participar en este tipo de actividades. Hay muchas opciones recreativas durante la temporada en las que las personas pueden divertirse sin alterar la vía pública ni poner en riesgo su integridad ni la de los demás”, agregó.

Santizo recordó que los hechos de tránsito representan la segunda causa de muerte violenta en Guatemala, y que la motocicleta es el vehículo con mayor incidencia en este tipo de sucesos.

Por su parte, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, señaló que todo evento que cause interrupciones u obstrucciones, y que no cuente con la debida autorización, será retirado, desviado o sancionado, especialmente si los participantes cubren las placas, en Ciudad de Guatemala.

“El evento en mención será en Mixco. Desconocemos si cuenta con el aval de las autoridades de ese municipio. En lo que compete a la ciudad, podrían tomarse medidas conjuntas con la PNC”, indicó Montejo.

“Quieren cubrir las placas también... hasta las palabras 'terror' o 'de la muerte' ya asustan”, añadió.

“Si llegan a la ciudad, se les detendrá y serán retornados por la PMT y la PNC. No está autorizado en Ciudad de Guatemala”, concluyó.