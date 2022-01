“Salió a trabajar, lo atropelló un tráiler y nadie se hizo responsable”: familiares de víctimas de accidentes piden seguro obligatorio al transporte colectivo

La Unidad nacional por las víctimas de tránsito ofreció este miércoles 19 de enero una conferencia de prensa en la que exigió al presidente Alejandro Giammattei que no vuelva a aplazar la fecha para que entre en vigencia el Acuerdo Gubernativo 17-2020 relacionado con el seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros para el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga el cual debe entra en vigencia el 2 de febrero próximo.

Afirmaron que los accidentes viales son la segunda causa de muertes en Guatemala y la primera de heridos y discapacitados.

Señalaron que la fecha en la que vence la prórroga que otorgó el Gobierno en agosto de 2021 está próxima a vencerse, por lo que exigen al presidente que no vuelva a extender el tiempo de espera para la contratación del seguro obligatorio.

Datos de la Dirección General de Protección Vial (Provial), detallan que al día se registran al menos 17 accidentes de tránsito y que en la mayoría están involucrados unidades del transporte extra urbano, urbano y transporte pesado.

César Bol, vocero de la Unidad dijo que cuando hay accidentes muy impactantes o mediáticos la población se indigna más, pero recordó que todos los días hay víctimas de hechos viales.

Señaló que durante 27 años no se hace nada para mejorar la seguridad vial y a eso se une el mal estado de carreteras, deficiente sistema de salud, falta de hospitales y sin control vial, ni multas.

Agregó que los heridos o fallecidos han quedado sin amparo de nadie pues no hay quién se haga responsable de los daños que sufrieron durante los accidentes.

Bol señaló que aunque ya está aprobada la contratación de seguro por parte de transportistas, el presidente Giammattei ha prorrogado la entrada en vigencia de esa ley, pese a que eso no tiene costo para el Gobierno.

“No podemos aceptar más que nuestras familias, la de los hijos muertos, papás y mamás, sigamos pagando con sangre, muerte y pobreza que unos poco quieran ahorrar centavos”, dijo Bol en relación a la negativa de transportistas de querer pagar el seguro.

Según él, datos de aseguradoras mencionan que si los transportistas pagaran el servicio les costaría Q0.32 por viaje en taxi, Q0.12 por viaje para mototaxis y Q0.07 por viaje en bus o microbús, pero los transportistas no quieren pagarlo.

“Presidente Giammattei. ¿Vale usted y su familia menos que esos centavos? Lo legal y lo humano responder si mata a alguien haciendo negocio en las carreteras. Lea en Twitter, Facebook lo que escribe la gente sobre los vehículos comerciales y los accidentes de tránsito y verá un país entero que clama”.

Que no se prorrogue

Señaló que presentaron ante el Ministerio de Gobernación un escrito en el que se pide que no se vuelva a prorrogar la entrada en vigor del seguro obligatorio, y que el costo sea dividido entre el usuario y el transportista.

Afirmó que si el presidente vuelve a aplazar el acuerdo 174-2020 por esos centavos que los transportistas no quieren pagar será una aberración, será lo más ingrato, inhumano, contra toda la población.

Reconoció que Giammatti tiene la oportunidad de dejar un legado y tener reconocimiento si se aprueba que comience la contratación de los seguros para el transporte.

Los familiares y víctimas han señalado que aunque han solicitado audiencias con el presidente Alejandro Giammattei o que los incluyan dentro de las mesas de diálogo que se tiene con los transportistas no han sido escuchadas.

Bol dijo que se han dado cuenta que la única forma en la que el Gobierno escucha es bloqueando carreteras, y dijo que quizá la Unidad Nacional debería usar ese método para que los escuchen.

Testimonios

Ofelia Bamo, perdió a su esposo Amilcar Gómez, de 43, en un accidente de tránsito.

Recordó que hace seis años un tráiler lo atropelló y lo mató en el Periférico y nunca nadie se hizo responsable del caso. Dijeron que el piloto tenía tres días de haber sido contratado y que no podía pagar.

Bamo afirmó que su esposo salió de la casa y le dijo que ya regresaba, pero no lo hizo, porque lo atropellaron.

“Salió a trabajar, lo atropelló un tráiler y nadie se hizo responsable”, señaló la mujer.

Johana Armira, de 51 años, dijo que hace 18 años cambió la vida de su hijo Arnold, quien tenía 15, cuando un camión lo atropelló y le destrozó la columna.

Necesitaba una operación, pero nunca pudieron reunir los fondos para hacerlo y ahora él sufre por las secuelas del accidente.

Otro caso es el de Silvia de García, quien es madre de 3 niños y contó que el 2020 su esposo de 43 fue atropellado y los responsables del hecho no se hicieron cargo de los daños.

Su esposo era guardia de seguridad y la empresa para que laboraba lo despidió, porque dijo que no tenía seguro.

Ahora, él camina con bastón y no pudo encontrar otro trabajo por lo que se dedica a la albañilería.

Anuncian bloqueos

Esta semana, también se conoció que transportistas del país anunciaron que harán bloqueos en varias rutas del país para presionar al gobierno para que derogue el acuerdo gubernativo 174-2020.

Según los transportistas ya no quieren otra prórroga a ese acuerdo, sino que sea derogado el seguro obligatorio que contempla el acuerdo gubernativo 17-2020 no es viable pues además que no los protege a ellos en algún accidente, esto repercutirá en el incremento al pasaje y por ende en la canasta básica de cada uno de los guatemaltecos.

Las prórrogas

El Gobierno ha efectuado varias prórrogas para la entrada en vigor del pago de este seguro obligatorio para el transporte colectivo y de carga.

El acuerdo 17-2020 fue emitido el 13 de enero del 2020 y entró en vigor el 20 de febrero de ese año. Estableció que el primer pago y contratación del seguro se debía hacer dentro del mes siguiente a su publicación.

Entre las prórrogas está la publicada el 19 de octubre del 2020 con el Acuerdo Gubernativo 174-2020. Con este se reformó el artículo 14 del 17-2020, y estableció en un año (12 meses, a partir del inicio de vigencia del reglamento) el tiempo para que los transportistas pagaran el seguro, es decir hasta el 21 de febrero del 2021.

Entre las consideraciones del Acuerdo Gubernativo 174-2020 se señalaba que la prórroga era por la situación nacional que ha generado el covid-19.

El 10 de marzo de 2021 el Gobierno publicó el Acuerdo Gubernativo 38-2021, con el cual se vuelve a ampliar el plazo para el pago del seguro, en esta ocasión por 18 meses a partir de la entrada en vigor de ese reglamento. Con ello los transportistas debían cumplir con esa obligación de contratar el seguro de responsabilidad civil a partir del 21 de agosto del 2021.

La última prórroga fue el lunes 2 de agosto de 2021, cuando el Ministerio de Gobernación publicó el Acuerdo Gubernativo 156-2021 que subió a 24 meses, a partir de la entrada en vigencia del reglamento, el tiempo para pagar el seguro.

Los 24 meses a los que hace referencia el acuerdo 156-2021 se toman a partir de febrero del 2020, con lo cual los empresarios tendrán hasta el 2 de febrero de 2022 para hacer efectiva la contratación del seguro.