Salud alerta de llamadas falsas para solicitar datos personales para acceder a tercera dosis anticovid

Señalan que todo ciudadano que esté interesado en acceder a ese medicamento únicamente deberá acudir a un puesto de vacunación; además, advierten algunas personas han estado recibiendo llamadas donde les piden datos personales para tener acceso a la vacuna de refuerzo.

Modalidad

Salud señaló que han recibido denuncias en las que se señala la forma de operar de quienes hacen las llamadas.

“Me acaban de llamar supuestamente del Ministerio de Salud para agendarme para la tercera dosis de refuerzo. Tenían todos mis datos mail, dirección, teléfono, etc. Después me pide que les dé un código que me mandaron por SMS (para hackearme y cuando les digo que no se los voy a dar me cortan”, dice una de las denuncias ante la cartera.

Avanzan sin detalles

La aplicación de la tercera dosis avanza en el país; sin embargo, el Ministerio de Salud aún no brinda detalles de las dosis que se han aplicado desde hace cinco días.

Sonia, de 70 años, y su esposo Bonifacio, 69, recibieron este lunes la dosis de refuerzo de la vacuna Pfizer.

Ellos se vacunaron en el extranjero hace seis meses, debido a que en ese momento Guatemala no vacunaba aún a personas mayores de 60 años y hoy como regalo de cumpleaños de Bonifacio decidieron ir en busca del refuerzo a la Guardia de Honor.

En los tres puestos de vacunación a cargo del Ejército en la ciudad de Guatemala y que fueron habilitados desde el 23 de julio pasado, se han vacunado a más de 700 mil personas y ahora están aplicando las terceras dosis, aunque la afluencia ha estado baja.

Aunque hace cinco días comenzó la aplicación de terceras dosis o dosis de refuerzo para el personal de primera línea, personas de 60 años y jóvenes de 18 con comorbilidades, la cartera no contabiliza en el tablero a los vacunados y los registros se están llevando a mano.

Salud indicó que hasta el momento mil 160 dosis han sido suministradas, siendo el área de Salud Guatemala Central, Santa Rosa, Quiché, Baja Verapaz y Zacapa las que mayores datos registran; sin embargo, aseguran que “pronto estarán los datos en el Tablero Covid-19”, plataforma donde se registran esos datos.