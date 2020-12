Salud aún debe el 80 % de la compra de vacunas para 3.37 millones de guatemaltecos (y a esto asciende la suma)

Autoridades han advertido del aumento de casos de coronavirus en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El primer lote de vacunas que tiene asegurado Guatemala servirá para inmunizar a 3.37 millones de personas, pero de acuerdo con las especificaciones del medicamento, que podría el de Oxford, se deben aplicar dos dosis para que sea efectiva.

Por lo anterior, las autoridades de Salud han abonado US$10.5 millones -unos Q81.7 millones, según el tipo de cambio de este martes-, que corresponden al 15 por ciento del total que servirá para la compra de 6.7 millones de dosis -dos por persona-.

Sin embargo, este marte 15 de diciembre, Amelia Flores, ministra de Salud, dijo que aún está pendiente de abonar el 80% de la compara, que en toral suma unos Q400 millones, aunque dejó claro que para cancelarlo se deben hacer ajustes presupuestarios, debido a que el presupuesto para el 2021 no fue aprobado.

“Este es únicamente el 15% de lo que tenemos que pagar para esos tres millones de personas que se va a vacunar. No solo necesitamos abonar el 80% restante, que corresponde aproximadamente a Q400 millones que se había programado, pero como no se aprobó el presupuesto estamos haciendo ajustes con el vigente y todos los actores están interesados en que esto se dé y por eso no tenemos preocupación”, dijo Flores.

De acuerdo con la Coprecovid, cada guatemalteco que reciba la vacuna le significará US$21 -unos Q163.59- al país, pues se suministrarán dos dosis del medicamento y cada una cuesta US$10.53, unos Q82.

Esos precios no incluyen los costos distribución, el pago de personal y el equipo de protección como guantes, mascarillas y jeringas.

Casos

Guatemala contabilizó este martes la muerte de 31 personas por la covid-19 y 677 nuevos contagios en el último día, por lo que acumula cuatro mil 476 decesos desde marzo y 130 mil 82 casos positivos.

El país ha registrado la recuperación de 118 mil 793 personas, pero el virus se mantiene activo en otras seis mil 813, según la última actualización de datos del Ministerio de Salud guatemalteco.

Los 677 nuevos casos del lunes fueron detectados tras realizar cuatro mil 776 pruebas tanto en el ámbito privado como en el público, de acuerdo con la cartera sanitaria.

En total desde el 13 de marzo Guatemala ha procesado 586 mil 704 pruebas para detectar la enfermedad, equivalentes a mil 936 test cada 24 horas.

El Gobierno guatemalteco y los expertos en la pandemia han asegurado en múltiples ocasiones que para evitar correctamente la expansión del virus es necesario procesar al menos cinco mil pruebas al día.