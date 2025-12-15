Salud deja sin usar millones del impuesto a bebidas alcohólicas para salud reproductiva

Hasta el 30 de noviembre, el Ministerio de Salud ha ejecutado el 58.9% de los recursos que recibe del impuesto a la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, fermentadas y cervezas.

El Decreto 21-2004 en su artículo 25 establece que de los recursos recaudados por la aplicación de dicho impuesto se debe destinar un mínimo del 15% para Salud. La cartera debe dirigir los fondos a programas de salud sexual y reproductiva, así como de planificación familiar, y no pueden transferirse para otro fin.

Para este año, el ministerio tiene asignados Q125 millones 363 de esa fuente de financiamiento, para dedicarlo aatención prenatal oportuna, atención del parto limpio y seguro, atención al recién nacido, planificación familiar, salud reproductiva para adolescentes, dotación de micronutrientes a mujeres en edad fértil y servicios de apoyo ―incluyen acciones para apoyar a las estrategias priorizadas, equipo médico, insumos, capacitaciones y medicamentos―.

De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), del Ministerio de Finanzas, en la distribución de estos recursos se priorizaron los servicios de planificación familiar, con Q50.6 millones, que equivale al 35% del total de los fondos; servicios de apoyo, con Q24.5 millones (26.6%), y atención prenatal, Q31.4 millones (23%).

Mientras que la atención al recién nacido y la dotación de micronutrientes en edad fértil aparecen con el presupuesto más bajo: Q510 mil (0.4%) y Q1.1 millones (0.8%), respectivamente. A esta última actividad es primera vez que se le dota de recursos.

La distribución de los fondos provenientes del impuesto se realiza según prioridades del Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Salud Reproductiva y a la solicitud que hacen las áreas de salud (Q58.9 millones) y los hospitales (Q18.8 millones).

Se consultó al Ministerio de Salud sobre la baja ejecución de dichos fondos, pero, luego de un día de espera, no se obtuvo respuesta.

Mirna Montenegro, del Observatorio de Salud Reproductiva (Osar), señala que es necesario monitorear la calidad del gasto de estos recursos, así como el impacto de la inversión que realiza el Ministerio de Salud.

Finalidad

La asignación de los recursos tiene como objetivo reducir las muertes maternas y neonatales. En el primero de los casos, entre 1989 y 2023 se vio una disminución de mujeres que fallecieron durante el embarazo en el país; sin embargo, en el 2024 se dio un incremento del 3% con respecto al año anterior, al pasar de 316 decesos a 326, según el informe epidemiológico oficial.

Este año se reporta una disminución en la media mensual de casos entre el 2024 y 2025, pues en el primero se contabilizaban 28 y ahora 18. Las tres principales causas de fallecimiento en este grupo son hemorragia, hipertensión (preeclampsia) e infección.

En lo que respecta a la mortalidad neonatal, para el 2022 la tasa se estimaba en 9.5 por cada mil nacidos vivos, mayor a la del 2021, que era de 8.8 por la misma proporción.

Al respecto de las muertes maternas, Montenegro refiere que el 90% de los casos son prevenibles, y de los decesos neonatales señala que es un problema preocupante en Guatemala y que, lamentablemente, la infraestructura en los servicios para la atención de los bebés es “casi inexistente”, por la falta de capacidad en los hospitales, escasez de incubadoras y de medios para transportar a los niños al momento de una emergencia.

También menciona que las mujeres embarazadas deben tener acceso a pruebas de laboratorio y ultrasonido para vigilar el crecimiento intraútero de su bebé, así como al tamizaje de cáncer de cérvix, atención que podría cubrirse con los fondos provenientes del impuesto a la distribución de las bebidas alcohólicas, pero no ocurre. Agrega que hace falta recurso humano especializado, como obstetras, pediatras y neonatólogos en los servicios.

Embarazo adolescente

En los temas de salud reproductiva, el Ministerio de Salud debe extender la atención a la población adolescente, para lo cual tiene asignados Q4.8 millones provenientes del impuesto, pero, a criterio del Osar, es una suma insuficiente para cubrir el territorio nacional. A este problema se suma la baja ejecución de estos fondos, que al 30 de noviembre es del 42.9%.

Entre enero y noviembre de este año el Registro Nacional de las Personas (Renap) reportó 50 mil 847 nacimientos en adolescentes entre 15 y 19 años, mientras que 1,969 niñas entre los 10 y 14 años se convirtieron en madres. El 32% de los casos se concentra en Alta Verapaz, Huehuetenango y Quiché.

Con los fondos destinados a las acciones de planificación familiar, el Ministerio de Salud debe comprar métodos anticonceptivos, adquisición que realiza a través del convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Sin embargo, la compra de este insumo ha sido nula en el 2025, lo que preocupa a Montenegro, pues es la primera vez que ocurre en 15 años. Esto mantiene desabastecidos los servicios de salud, situación que no mejorará para el primer trimestre del 2026.

La baja ejecución de los fondos que Salud recibe del 15% del impuesto a las bebidas alcohólicas la atribuye a lo engorroso y burocrático de los procesos administrativos y financieros de la cartera, lo que lleva a que los concursos muchas veces se hagan en el último trimestre del año. Si se identifica algún problema en los procesos de adquisición, el corto tiempo que se tiene para ejecutar los recursos impide que se levante un evento nuevo.