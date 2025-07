Santa María de Jesús y Palín enfrentan tragedia por los temblores, mientras vecinos siguen a oscuras e incomunicados

Han transcurrido dos días desde que potentes temblores remecieron el centro y sur del país, desatando un enjambre sísmico que continúa y afecta principalmente a Santa María de Jesús, Sacatepéquez, y Palín, Escuintla. Sin embargo, el panorama no ha cambiado: los vecinos siguen con incertidumbre, miedo, sin luz ni comunicación.

Los daños en infraestructura fueron más graves en Santa María de Jesús, donde las autoridades aún no pueden precisar cuándo serán liberadas las vías bloqueadas por derrumbes. La cinta asfáltica sufrió daños, por lo que se requiere la intervención del Ministerio de Comunicaciones.

En Palín también hay tramos cerrados por derrumbes, algunos de los cuales conectan con Santa María de Jesús, donde decenas de pobladores pasarán su tercera noche bajo carpas, ante el temor de que sus viviendas colapsen si ocurre un sismo de mayor intensidad.

Este jueves ingresó al municipio personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) para evaluar daños y analizar necesidades en varios sectores.

Además, la Empresa Eléctrica de Guatemala informó que su personal logró cruzar los derrumbes con la misión de restablecer el servicio de energía eléctrica.

“Este miércoles, a las 13.30 horas, personal técnico de EEGSA inició los trabajos para restablecer paulatinamente el servicio eléctrico en el municipio de Santa María de Jesús, Sacatepéquez”, indicó la entidad.

Agregó: “Tras lograr el ingreso, se procedió con las primeras acciones para recuperar la red, priorizando la seguridad del personal y de la población. Las labores continuarán durante las próximas horas hasta restablecer por completo el suministro”.

Estas acciones se ejecutan mientras los vecinos lloran a sus muertos a causa de los temblores.

Reportan robos

Publicaciones en redes sociales y medios locales señalan que pobladores de Santa María de Jesús denunciaron la presencia de un grupo de hombres armados y con gorros pasamontañas que, supuestamente, asaltan a quienes pernoctan en las calles.

Ante esta situación, los vecinos se han organizado para detener a los sospechosos, pero exigen seguridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC).

Se consultó a la PNC sobre ese extremo, pero aún no se ha recibido respuesta. En sus redes sociales informan que agentes patrullan el municipio para garantizar la seguridad.

“Los vecinos están gritando y gritando. Quieren quemar a los ladrones. No hay policías. Hay sólo como cinco soldados y tres policías”, confirmó vía telefónica una vecina a Prensa Libre.

Agregó: “Necesitamos ayuda aquí. Hay varios disparos”, añadió, al tiempo de asegurar que los supuestos ladrones escaparon.

“No salgas, no salgas, no salgas, no salgas. No, agáchate, no salgas”, se escucha decir a la vecina a una de sus parientes.

“Son varios ladrones, pero no hay policía y tienen pistolas. Están disparando y aquí hay muchos niños. Están disparando a toda la gente. No tenemos a dónde ir, porque... ellos —los ladrones— entran en las casas y están por acá. Están en todos lados. Son un montón de ladrones”, dijo la vecina en tono afligido.

Siete muertos

Los fuertes sismos que sacuden Guatemala desde hace dos días han dejado al menos siete muertos, nueve heridos y más de 370 viviendas dañadas, informó este jueves el Gobierno.

Guatemala suele sufrir fenómenos de este tipo por la convergencia de las placas tectónicas Caribe, Cocos y Norteamérica, así como por fallas geológicas locales que generan movimientos telúricos, en su mayoría imperceptibles.

La actual serie de temblores, de hasta 5.7 grados de magnitud, comenzó la tarde del martes, con epicentro cerca de Amatitlán y Alotenango, Sacatepéquez, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Desde entonces se han registrado más de 500 temblores, informó el Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez.

"Lamentablemente, como consecuencia de estos eventos sísmicos, han fallecido siete personas", declaró el presidente Bernardo Arévalo en rueda de prensa.

Precisó que los cuerpos de cinco víctimas ya fueron identificados, mientras continúa el proceso con las otras dos.

El mandatario llamó a la población a mantener la calma, pues persiste la actividad sísmica, aunque con menor magnitud.

La Conred reportó más de 2,400 personas damnificadas, de las cuales casi 600 están en albergues. También hay nueve heridos en hospitales, unas 370 viviendas en riesgo por daños, un puente y 25 carreteras afectadas.