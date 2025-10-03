“Se llevó la pared”: Mujer pierde su vivienda tras deslave en Mixco y clama por ayuda urgente

Un deslave ocurrido la tarde del 2 de octubre en La Comunidad, zona 10 de Mixco, afectó gravemente a varias familias, al provocar daños en viviendas y pérdidas materiales significativas. La fuerza del agua y de la tierra derrumbó parcialmente algunas estructuras y generó pánico entre los vecinos.

Al menos 20 personas resultaron con heridas leves, y algunas presentaron crisis nerviosas, según reportaron las autoridades. Bomberos Municipales, Bomberos Voluntarios y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) llegaron de inmediato para rescatar a los afectados y asegurar la zona.

Una de las vecinas relató cómo la inundación y el deslizamiento destruyeron su vivienda: “Nos asustamos cuando se llevó la pared, el agua entró, toda el agua aquí adentro, y se llevó la pared”, dijo. La mujer, que vive sola, explicó que su casa quedó inhabitable y pidió ayuda urgente.

También describió el impacto en la comunidad: “A mí me afectó la casa y la vecina de abajo también perdió todas sus cosas. Ella no sacó nada; perdió todo. Y, pues, a mí me llevó la pared también”. Sus palabras reflejan la vulnerabilidad de quienes habitan en zonas de riesgo, especialmente durante la temporada de lluvias.

El deslave evidenció la rapidez con que pueden producirse los daños. La vecina recordó que lograron salir a tiempo gracias a la intervención de los bomberos. “Sí nos salimos de aquí; la vecina estaba dentro hasta que vinieron los bomberos y salió. Lo que pido es que me ayuden, que me apoyen, porque solo la ayuda de ellos y Dios, que siempre está conmigo…”

Las autoridades instan a los vecinos de la zona a permanecer alerta ante grietas, filtraciones o saturación del terreno, y a evacuar de inmediato si se perciben señales de riesgo. Aunque hasta ahora no se reportan víctimas mortales, las labores de evaluación y asistencia humanitaria continúan.

Conred y la Municipalidad de Mixco evalúan declarar la zona en estado de desastre, para agilizar la entrega de ayuda y brindar apoyo a las familias afectadas. Este hecho subraya la importancia de la prevención, la solidaridad comunitaria y la atención inmediata a quienes se encuentran más vulnerables ante fenómenos naturales.

