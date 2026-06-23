Sector industrial denuncia expansión de fertilizantes falsificados en Guatemala

La Cámara de Industria de Guatemala (CIG) alertó este martes 23 de junio sobre el incremento de fertilizantes, plaguicidas, semillas y otros insumos agrícolas falsificados que circulan en distintos municipios del país, situación que, según la organización, representa una amenaza para la producción nacional y la economía de miles de familias dedicadas a la agricultura.

En un pronunciamiento público, la entidad señaló que la falsificación de insumos agrícolas pone en riesgo las cosechas debido a que muchos de estos productos son comercializados sin registro, contienen dosis incorrectas o están elaborados con materias primas que carecen de los nutrientes esenciales para el desarrollo de los cultivos.

Según la advertencia, el uso de productos adulterados puede provocar pérdidas económicas a los productores, reducir el rendimiento de las cosechas y comprometer la inversión realizada durante los ciclos agrícolas.

La organización indicó que el problema ya afecta a familias campesinas en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, Jutiapa y Chiquimula, y aseguró que la situación comienza a extenderse hacia otras regiones del país.

Llamado a verificar productos

Ante este panorama, la CIG hizo un llamado a los agricultores para que verifiquen cuidadosamente los insumos antes de comprarlos.

Entre las recomendaciones emitidas figura comprobar que los productos cuenten con registro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) y que el número de lote sea legible. También sugieren revisar que los empaques estén sellados, sin errores ortográficos ni etiquetas borrosas.

Asimismo, aconsejan adquirir los productos únicamente en distribuidores autorizados y evitar las ventas ambulantes. Además, recomiendan exigir factura y conservar los empaques vacíos como respaldo en caso de que sea necesario presentar alguna denuncia o reclamación.

La entidad advirtió que la compra de productos de bajo costo y procedencia dudosa puede derivar en pérdidas para los agricultores durante las cosechas posteriores.

Solicitan fortalecer la fiscalización

La organización también pidió a las autoridades competentes mantener y reforzar las acciones de fiscalización relacionadas con estos hechos, así como dar seguimiento a los procesos penales que correspondan.

De acuerdo con el comunicado, el incremento de este tipo de delitos requiere la aplicación rigurosa de las sanciones establecidas en la legislación vigente.

La CIG considera que la falsificación de insumos agrícolas no solo afecta a los productores, sino que también constituye una amenaza para la economía rural, la soberanía alimentaria y el bienestar de las familias guatemaltecas.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a trabajar de forma conjunta para combatir estas prácticas y proteger la producción agrícola nacional.

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