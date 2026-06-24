Seis municipalidades gastan más de Q490 mil para celebrar el Día del Maestro

Este 25 de junio se celebra el Día del Maestro en Guatemala, y seis municipalidades planificaron actividades para agasajar a los docentes de su localidad. Para ello desembolsarán Q494 mil 422 en concepto de almuerzos y cenas.

De acuerdo con el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras), las comunas utilizaron la modalidad de compra directa, pues el gasto no superó los Q90 mil.

En el caso de la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, compró 1 mil 150 almuerzos que incluyeron carne, puré de papa, ensalada, pan y fresco. Cada plato tiene un costo de Q78, por lo que el total a pagar fue de Q89 mil 700. Según las bases, el evento se llevó a cabo este 23 de junio al mediodía en el Polideportivo Municipal.

La comuna de Villa Canales, Guatemala, adquirió mil almuerzos de puyaso premium importado, acompañados de frijol volteado, coditos, chirmol y dos tortillas. La actividad se realizó el pasado 19 de junio para maestros de establecimientos públicos y privados del municipio. El gasto fue de Q89 mil 500, por lo que cada plato se pagó a Q89.50.

En el portal Guatecompras aparecen dos eventos adjudicados por la Municipalidad de Teculután, Zacapa, para festejar a los docentes. Uno es por Q65 mil en concepto de alimentos para 500 personas, que incluyó coctel de bienvenida, plato fuerte con dos guarniciones, bebida carbonatada, postre, refresco natural y botella de agua purificada. Por cada cena se pagó Q130.

Por aparte, se adjudicó el servicio de montaje artístico y personal de apoyo, y la comuna gastó Q82 mil 500. Este incluyó conducción y animación, servicio de audio para evento al aire libre, arrendamiento de tarima, escenografía, torre de luces y pantalla gigante, grupo musical y decoración.

Otra de las municipalidades que agasajó a los maestros fue Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, que pagó Q44 mil 997 por 265 almuerzos con bebida, los cuales se entregaron durante un convivio celebrado el pasado 19 de junio. Cada plato de comida costó Q169.80.

Los maestros de Tacaná, San Marcos, también fueron celebrados por la municipalidad con una “cena de gala” el pasado 22 de junio, a las 18 horas. El gasto por 700 cenas fue de Q35 mil, por lo que el valor unitario fue de Q50. El menú incluyó dos piezas de pollo dorado, papas fritas, salsas, tortillas y gaseosa.

En El Progreso, Jutiapa, se gastó Q87 mil 725 para cubrir 280 cenas y 325 almuerzos, con guarniciones y bebida. Por cada servicio se pagó Q145, y el costo incluyó mobiliario, adornos, cristalería, meseros, mantelería y salón. Las actividades se realizaron el 22 y 23 de junio, respectivamente, para docentes del sector público y privado.

Agasajo necesario

"Los maestros son quienes dan el pan del saber a nuestros hijos, y si ellos están educando a nuestros niños, ¿cómo no agradecerles?", dice Marvin Enrique Zepeda González, alcalde de El Progreso, Jutiapa, razón por la cual cada año organiza una actividad especial para ellos.

El alcalde Pedro Sánchez Cortez, de Concepción Chiquirichapa, considera necesario agasajar a los profesores en su día, pues la educación es una de las columnas vertebrales para el desarrollo de una sociedad. Indicó que trabaja de cerca con el gremio y que actualmente está en proceso la construcción de tres escuelas para apoyar la labor docente. No fue posible localizar a otros alcaldes para conocer sus motivaciones frente a los festejos.