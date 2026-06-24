Seis municipalidades gastan más de Q490 mil para celebrar el Día del Maestro

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Seis municipalidades gastan más de Q490 mil para celebrar el Día del Maestro

Las seis municipalidades gastaron más de Q490 mil en almuerzos y cenas para los maestros de su localidad.

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Las primeras escuelas de Cajolá en tener aula virtual Temático: Integrantes de la Cámara de Comercio Filial Quetzaltenango donaron 60 tabletas para cuatro escuelas de Cajolá, Quetzaltenango. Maestros y padres de familia consideran que de no ser por la donación “Seria difícil” que el ministerio de Educación les dotara de equipo de cómputo para los alumnos. Hasta hace unos días la escuela del caserío Los Díaz únicamente tenía una computadora para el personal docente, ahora los 227 alumnos junto a sus maestros podrán tener clases en el aula virtual inaugurada ayer, conformada por una computadora central y 15 tabletas, esta es la primera de cuatro más que se tendrán en este municipio. De acuerdo con Marvin Marroquín, director, se dosificará el tiempo de uso de las tabletas para que puedan servir a todos los estudiantes, por el momento en los meses que falta del ciclo educativo de este año serán usadas principalmente por los alumnos de 6o primaria. “El equipo va colaborar en la enseñanza de los niños porque de tener solo cuadernos y lápices ahora tendrán acceso a una tableta inalámbrica, sobre todo para los de 6o que ya se van, al menos sabrán cómo usarla”, dijo Marroquín. Además de la donación del equipo también se brindó una capacitación a los docentes para que puedan guiar a los niños en el uso de las tabletas, las cuales podrán alertar al docente cuando los alumnos estén usando aplicaciones incorrectas durante la clase. Jorge García, presidente de la Cámara de Comercio Filial Quetzaltenango, indicó que para la donación se tuvo una inversión de Q200 mil y es parte de la responsabilidad empresarial que tienen.

Varias municipalidades realizaron actividades para festejar a los maestros de la localidad en su día. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Este 25 de junio se celebra el Día del Maestro en Guatemala, y seis municipalidades planificaron actividades para agasajar a los docentes de su localidad. Para ello desembolsarán Q494 mil 422 en concepto de almuerzos y cenas.

De acuerdo con el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras), las comunas utilizaron la modalidad de compra directa, pues el gasto no superó los Q90 mil.

En el caso de la Municipalidad de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, compró 1 mil 150 almuerzos que incluyeron carne, puré de papa, ensalada, pan y fresco. Cada plato tiene un costo de Q78, por lo que el total a pagar fue de Q89 mil 700. Según las bases, el evento se llevó a cabo este 23 de junio al mediodía en el Polideportivo Municipal.

La comuna de Villa Canales, Guatemala, adquirió mil almuerzos de puyaso premium importado, acompañados de frijol volteado, coditos, chirmol y dos tortillas. La actividad se realizó el pasado 19 de junio para maestros de establecimientos públicos y privados del municipio. El gasto fue de Q89 mil 500, por lo que cada plato se pagó a Q89.50.

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En el portal Guatecompras aparecen dos eventos adjudicados por la Municipalidad de Teculután, Zacapa, para festejar a los docentes. Uno es por Q65 mil en concepto de alimentos para 500 personas, que incluyó coctel de bienvenida, plato fuerte con dos guarniciones, bebida carbonatada, postre, refresco natural y botella de agua purificada. Por cada cena se pagó Q130.

Por aparte, se adjudicó el servicio de montaje artístico y personal de apoyo, y la comuna gastó Q82 mil 500. Este incluyó conducción y animación, servicio de audio para evento al aire libre, arrendamiento de tarima, escenografía, torre de luces y pantalla gigante, grupo musical y decoración.

Otra de las municipalidades que agasajó a los maestros fue Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, que pagó Q44 mil 997 por 265 almuerzos con bebida, los cuales se entregaron durante un convivio celebrado el pasado 19 de junio. Cada plato de comida costó Q169.80.

Los maestros de Tacaná, San Marcos, también fueron celebrados por la municipalidad con una “cena de gala” el pasado 22 de junio, a las 18 horas. El gasto por 700 cenas fue de Q35 mil, por lo que el valor unitario fue de Q50. El menú incluyó dos piezas de pollo dorado, papas fritas, salsas, tortillas y gaseosa.

En El Progreso, Jutiapa, se gastó Q87 mil 725 para cubrir 280 cenas y 325 almuerzos, con guarniciones y bebida. Por cada servicio se pagó Q145, y el costo incluyó mobiliario, adornos, cristalería, meseros, mantelería y salón. Las actividades se realizaron el 22 y 23 de junio, respectivamente, para docentes del sector público y privado.

Agasajo necesario

"Los maestros son quienes dan el pan del saber a nuestros hijos, y si ellos están educando a nuestros niños, ¿cómo no agradecerles?", dice Marvin Enrique Zepeda González, alcalde de El Progreso, Jutiapa, razón por la cual cada año organiza una actividad especial para ellos.

El alcalde Pedro Sánchez Cortez, de Concepción Chiquirichapa, considera necesario agasajar a los profesores en su día, pues la educación es una de las columnas vertebrales para el desarrollo de una sociedad. Indicó que trabaja de cerca con el gremio y que actualmente está en proceso la construcción de tres escuelas para apoyar la labor docente. No fue posible localizar a otros alcaldes para conocer sus motivaciones frente a los festejos.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

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