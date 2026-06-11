Jornada ampliada, incentivos y especialidades: los cambios que prepara el Mineduc para el magisterio

El Ministerio de Educación (Mineduc) diseña el reglamento del Decreto 4-2026, Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades, que devolvió la carrera de magisterio de primaria al nivel diversificado.

El reglamento establece los mecanismos o procedimientos que permiten implementar la ley, como la inscripción y selección de estudiantes, la conformación del equipo docente, jornadas y posibles incentivos para los alumnos, entre otros aspectos, de acuerdo con Francisco Cabrera, viceministro técnico.

El documento que lleva un avance del 90% se socializa con los sectores que participan en la formación inicial de los futuros docentes, para recoger ideas y propuestas que puedan incorporarse en la normativa. Luego pasará a la Secretaría General de la Presidencia, donde se podrían tener algunas modificaciones.

A criterio de la diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso de la República, es un avance contar ya con un borrador del reglamento, lo que demuestra la “voluntad” del ministerio de poner en marcha la normativa lo antes posible, pues hay una carencia de maestros de primaria para cubrir las plazas que quedan vacantes por personal que se jubila.

Creación de las escuelas normales

Del documento que se trabaja se pueden mencionar algunos avances clave:

Uno de los puntos que se desarrollan en el reglamento del Decreto 4-2026 es la creación de las escuelas e institutos normales con especialidades.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, en el 2012, se eliminó la carrera de magisterio de primaria del nivel diversificado y se adoptó el Bachillerato en Ciencias y Letras con Orientación en Educación, para que luego los estudiantes complementaran su preparación a nivel universitario en el Programa de Formación Inicial Docente (FID).

A partir de la desaparición del magisterio en el nivel diversificado, las escuelas normales implementaron otras opciones de estudio, como bachilleratos, peritos y secretariados, y los docentes se enfocaron en la enseñanza de esas carreras.

La Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades devuelve las escuelas normales como formadoras de maestros en el nivel medio, pero incorpora algunos cambios, pues además de preparar maestros de primaria, también formará docentes para educación inicial y preprimaria, así como para distintas especialidades, según las necesidades y modalidades que requiera el Sistema Educativo Nacional.

El Mineduc tendrá que asegurar que las carreras que ahora imparten las escuelas normales no desaparezcan, al tiempo que abre espacio para albergar a nuevos grupos que se formarán como maestros.

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“No es reactivar las escuelas que anteriormente funcionaban ni tampoco el modelo que se venía trabajando desde el 2012. Esto recoge elementos de experiencias anteriores, pero también instala mecanismos, procedimientos y hasta parámetros nuevos, que se incluyen en el reglamento”, dice Cabrera.

Por ahora, el ministerio realiza un estudio de la infraestructura de las escuelas normales para establecer cuáles están listas para abrir la nueva carrera de magisterio en el 2027. Aquellas que no comiencen el próximo año podrán hacerlo en el 2028.

Cabrera estima que la preinscripción de los estudiantes en la nueva carrera de magisterio podría comenzar en agosto próximo.

Jornada ampliada

El nuevo modelo de escuelas normales establece que la carrera de magisterio será de cuatro años: dos de conocimientos y prácticas comunes, y dos de especialización. Además, la jornada diaria será de ocho horas para los estudiantes y el calendario escolar se extenderá a 210 días de clases.

Entre los requisitos para cursar la carrera, los jóvenes deberán haber aprobado el ciclo básico con un promedio de 75 puntos; de lo contrario, tendrán que someterse a un curso propedéutico en el último trimestre del año.

Aunque en algunas mesas técnicas representantes de establecimientos del sector público han mostrado inconformidad con la jornada de estudios extendida y han solicitado reducirla a seis horas, según Palomo, las autoridades del Mineduc han señalado que la formación de docentes, como lo establece el Decreto 4-2026, requiere que los estudiantes no solo reciban clases, sino que también realicen trabajos de investigación y prácticas, lo que demanda más tiempo diario.

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¿Quién impartirá las clases?

Según la ley, los docentes que impartan clases en las Escuelas e Institutos Normales Públicos con Especialidad serán seleccionados por el Mineduc mediante concursos de oposición y tendrán un salario superior, acorde con su nivel académico y especialidad. La cartera también deberá ocuparse de la formación continua de este recurso humano.

“Hay que conformar equipos docentes y directivos nuevos, en los que pueden participar los docentes que anteriormente formaron parte de escuelas normales, pero para eso tienen que someterse a una convocatoria”, indica el viceministro.

Para la contratación de este personal, el Mineduc realiza trámites con la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) para que haga cambios en el tipo de docentes que se contratarán, pues deberán trabajar en doble jornada y tener un salario mayor que el resto.

Cabrera menciona que el ministerio ya tiene contemplado en el presupuesto del 2027 el salario para el claustro de docentes que trabajará en las normales.

Los establecimientos privados y por cooperativa también tendrán que ocuparse de contratar docentes con especialidad que posean las calidades y cualidades para impartir los cursos.

Apoyo para estudiantes

En el reglamento se plantea un apoyo económico para los estudiantes que no residan en el lugar donde se ubique la escuela normal, para que cubran gastos de alimentación, transporte y hospedaje.

“La ley manda que haya un programa de ayuda económica para que los estudiantes de las escuelas normales tengan las condiciones para estudiar la jornada completa; que cuenten con condiciones, en caso de que deban trasladarse de su lugar de origen o residencia hacia otro donde esté la escuela normal, porque no se puede poner una escuela en cada municipio”, indica Cabrera.

A criterio de Palomo, este es un incentivo para los estudiantes que desean convertirse en maestros.

Este monto aún no se ha definido, pero también deberá contemplarse en el presupuesto del Mineduc del 2027.