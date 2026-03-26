Magisterio de primaria no se implementará de inmediato en todos los colegios; deberán cumplir requisitos

El magisterio de primaria volverá a ser parte de las opciones que los jóvenes podrán estudiar a nivel de diversificado; sin embargo, su implementación no será inmediata para todos los establecimientos del sector privado que soliciten abrir la carrera, pues antes deben cumplirse distintos procesos.

La Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades (decreto 4-2026) fue aprobada en febrero pasado y entró en vigor el 4 de marzo. El siguiente paso es que el Ministerio de Educación (Mineduc) elabore el reglamento para la aplicación adecuada de la norma, cuyo plazo vence en junio.

“Estamos trabajando en ese reglamento, que establece, entre otras cosas, el procedimiento de inscripción y de selección de estudiantes, porque no todos podrán entrar; a diferencia de cómo era antes, tienen que llenar los requisitos de ingreso”, indicó Francisco Cabrera, viceministro Técnico. Una de esas condiciones es haber aprobado el ciclo básico con 75 puntos.

A partir del reglamento se creará el mecanismo para autorizar la carrera —ahora con especialidades—, pues será distinta a la que se tenía previo al 2012, cuando fue sustituida por el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación, que debía complementarse con un profesorado a nivel universitario en el Programa de Formación Inicial (FID), a cargo de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).

De acuerdo con el funcionario, la ley plantea un nuevo escenario, pues no se volverá a las escuelas e institutos normales públicos de antes, como tampoco a los espacios de formación que ofrecían el sector privado y por cooperativa.

Los establecimientos que quieran impartir la carrera deberán primero solicitar la autorización al Mineduc y cumplir con las condiciones de infraestructura que respondan “a las necesidades psicopedagógicas” para la preparación inicial de los futuros docentes, además de contar con la aprobación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) y tener un cuerpo docente capacitado, como indica la normativa.

Cabrera señaló que el regreso del magisterio de primaria en el sector público será de manera paulatina en las 103 escuelas e institutos normales que hay en el país.

Mientras que, en el sector privado, Diana Brown, de la Asociación de Colegios Privados, mencionó que abrir la carrera dependerá de la inquietud e interés que muestren los estudiantes por cursarla.

“Si los estudiantes quieren continuar con el magisterio y si hay suficiente alumnado, se abre una sección o más; eso depende totalmente de los alumnos”. Diana Brown, de la Asociación de Colegios Privados

La ley establece una carrera de cuatro años, que se desarrollará en dos etapas: dos años enfocados en conocimientos y práctica común, y otros dos de especialización.

El dilema del bachillerato

A criterio de Brown, el bachillerato con enfoque en educación “no llenó las expectativas” de lo que debe ser una carrera de magisterio para primaria y no permitió el “desarrollo de la vocación” docente.

Si bien los colegios continuaron con la formación de maestras de preescolar, muchos se inclinaron por no adoptar el bachillerato, que no resultó atractivo para los estudiantes. Eso se evidencia en la cantidad de graduandos que ha registrado el Mineduc, pues de ocho mil 313 que salieron de la primera promoción en el 2014, una década después egresaron tres mil 406.

Ese comportamiento ha impactado en la contratación de maestros en el sector privado, debido a que los jóvenes que estudiaban la carrera de magisterio en el diversificado eran captados por los colegios, donde tenían la oportunidad de trabajar para continuar con sus estudios a nivel universitario, lo que no sucedió con el bachillerato.

Para Brown, el magisterio a nivel medio tenía una ventaja: los momentos de práctica en el último año de la carrera, que permitían a los estudiantes afianzar la vocación docente, así como aplicar conocimientos teóricos en aulas reales, desarrollar habilidades didácticas, gestión de grupo y empatía.

Elevar la formación docente a nivel superior también es importante para mejorar la calidad educativa, agregó. En este punto reiteró que debe haber un balance entre la práctica, el contenido y la experiencia.

Por ahora, el Mineduc elabora el reglamento y tendrá que trabajar en el nuevo currículo de la carrera, según las especialidades que se implementen. Será importante que desarrolle las competencias digitales y que se adapte a las actuales generaciones.

“Debe haber una construcción curricular para hoy en día, y eso no se estructura de la noche a la mañana. Tiene que ser un proceso pausado y también tomar en consideración lo que ha sido la experiencia con la universidad y combinar las mejores prácticas”, señaló Brown.

En tiempo

Cabrera indicó que el propósito del Mineduc es que en el 2027 la carrera esté disponible y que puedan abrir las primeras escuelas e institutos normales, incluidas las del sector privado.

“Los plazos son cortos para procesos que de por sí son complejos, pero hacia el inicio del segundo semestre deberán estar las definiciones técnicas y administrativas necesarias para que quienes quieran y puedan hacerlo inicien la carrera el próximo año”, añadió el viceministro.

Cuando el Mineduc haya finalizado dichos procesos, los colegios privados deberán solicitar la autorización para impartir la carrera. El tiempo que esto lleve no es claro; sin embargo, Cabrera aseguró que “debería ser rápido”, partiendo de que son establecimientos donde ya funcionan otras carreras.

“Básicamente lo que deben cumplir es con el PEI y con los perfiles de los docentes”, agregó. De esto dependerá que puedan ofrecer la carrera de magisterio de primaria a los estudiantes en el 2027.

¿Menos maestros?

El cambio del magisterio de primaria por el bachillerato en Educación generó un déficit de educadores, que se hace más notorio conforme los docentes del sector público se acercan a la jubilación. Sin embargo, los colegios privados son los que más lo resienten.

La diputada Lucrecia Palomo, quien impulsó la aprobación del Decreto 4-2026, ha señalado que cada año se observa esa escasez de docentes para atender la primaria, lo que representa “un problema de emergencia nacional”, y que la normativa recién aprobada busca resolver, pues desde el 2015 las escuelas e institutos normales dejaron de graduar maestros.

Brown confirmó que los centros educativos privados han tenido dificultad en conseguir docentes para el nivel de primaria, pues la escasa oferta es atraída por las convocatorias del Mineduc.

Sin embargo, contar nuevamente con maestros de primaria graduados de las normales no será inmediato. Si la carrera estuviera disponible para los estudiantes en el 2027, habrá que esperar cuatro años para que salga la cohorte pionera, tiempo que se cumple en el 2030.