Los puntos clave del retorno del magisterio a las escuelas normales

Tras el descenso paulatino en la cantidad de graduados del Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación, Guatemala retoma el modelo de formación de maestros de primaria en escuelas e institutos normales.

Este cambio surge luego de la aprobación del Decreto 4-2026, Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades, que devuelve al Ministerio de Educación la formación de docentes a nivel diversificado.

Durante el gobierno de Otto Pérez Molina, la entonces ministra de Educación, Cinthya del Águila, reformó en el 2012 la carrera del magisterio por un modelo de cinco años, decisión que llevó a protestas masivas por parte de estudiantes y docentes, quienes durante tres meses tomaron las escuelas normales para exigir la marcha atrás de la medida, lo que no sucedió.

La formación de tres años pasó a un Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación, que debía complementarse con un profesorado a nivel universitario en el Programa de Formación Inicial (FID), a cargo de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Dicho modelo provocó un drástico descenso en la cantidad de graduados: de unos 20 mil jóvenes que recibían el título de maestros de primaria a poco más de 3 mil bachilleres en Educación en la última década, según datos oficiales.

Pero el impacto no solo se vio en la matrícula, sino también en el estancamiento de la formación y la calidad educativa de estos egresados.

Las pruebas de graduandos que cada año realiza el Ministerio de Educación (Mineduc) reflejan que el desempeño de los estudiantes de la carrera docente a nivel medio se mantiene bajo. De la primera promoción de bachilleres en el 2014, solo el 4.92% de los estudiantes alcanzó el nivel de logro en Matemáticas, mientras que en Lectura fue el 22.1%.

Diez años más tarde se observa una mejoría, pero aún insuficiente: en el área numérica, el 8% alcanzó el nivel de desempeño, y en Lectura fue el 32%. Mientras que en el 2025, en la primera prueba se llegó al 13% y en la segunda, al 33%.

Durante esos años, los resultados se han mantenido por debajo de los que alcanzaron los graduandos del bachillerato tradicional y de los peritos.

Regresa el magisterio al diversificado

El pasado 3 de febrero, el Congreso de la República aprobó la Ley de Escuelas e Institutos Normales con Especialidades (Decreto 4-2026), que entró en vigor el 4 de marzo.

La normativa resulta una alternativa “viable” a la preparación magisterial en el ciclo diversificado, tanto en el sector público como en el privado y por cooperativa, al revivir los espacios que históricamente fueron formadores de docentes y la creación de nuevos establecimientos.

De acuerdo con datos del Mineduc, en el país hay 113 escuelas e institutos normales públicos distribuidos en el territorio.

La ley cambia el Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Educación y establece una carrera de magisterio que se desarrollará en dos etapas: dos años enfocados en conocimientos y práctica común, y otros dos años de especialización.

Los tres años de profesionalización que se alcanzaban a nivel universitario a través del FID quedan en el pasado, pues la normativa indica que el Mineduc será el que otorgue el título de Maestro de Educación Primaria con la especialización correspondiente a quienes culminen y aprueben los estudios de la carrera de magisterio.

La ley plantea varios cambios:

Aumento en los días efectivos de clases para los normalistas, que deben llegar a 200, en lugar de los 180 establecidos para el resto de los estudiantes.

Quienes ingresen a las escuelas o institutos normales deben haber aprobado el ciclo básico con una nota de 75 puntos; de lo contrario, se someterán a un curso propedéutico durante el último trimestre del año.

Los graduados de la carrera serán incorporados al banco de datos temporal del Mineduc para ser candidatos a contrataciones de maestros para los niveles educativos inicial, preprimaria y primaria.

Cada escuela e instituto normal con especialidad deberá solicitar a las Direcciones Departamentales de Educación de su jurisdicción “un puesto oficial” para los maestros recién graduados, al que optarán los estudiantes que durante toda la carrera mantengan un promedio mínimo de 95 puntos, buena conducta y aptitudes vocacionales

Cambios en proceso

El Bachillerato en Educación dejará de existir entre la oferta de carreras del diversificado, pero hasta que los inscritos este año se gradúen.

Será hasta el 2027 cuando se habilitará la carrera de magisterio en las escuelas e institutos normales, de manera simultánea en los 113 que existen en el sector público.

Pero primero hay que crear nuevamente la carrera y verificar que los establecimientos cumplan con las condiciones físicas y cuenten con el cuerpo docente acorde para formar a los estudiantes.

“Esta es una nueva carrera, no es la misma que se daba antes del 2012. Esas ya no existen; ahora hay que crearla con especialidades. Es un escenario nuevo, pues no estamos regresando a las normales de antes, estamos creando nuevas normales con especialidades”. Francisco Cabrera, viceministro técnico del Mineduc

Agregó que la formación de los docentes se hará con base en un plan estratégico acorde con las necesidades del sistema educativo.