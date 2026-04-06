Semana Santa 2026 cierra con 228 muertos y alta demanda del sistema de emergencias

Un total de 228 personas murieron durante la Semana Santa del 2026, según datos que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) le compartió al Sistema Nacional de Prevención en Semana Mayor (Sinaprese) que, además, atendió 189 mil 70 emergencias a escala nacional.

Las autoridades informaron que, del total de fallecidos, 14 murieron por asfixia por sumersión y 19 por causas asociadas a actividades turísticas. El resto corresponde a distintos incidentes registrados durante el descanso más prolongado del año.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que a esa lista no se agregó a las víctimas de la violencia.

El Sinaprese, que operó del 26 de marzo al 5 de abril del 2026, desplegó atención en playas, carreteras y centros turísticos, donde brindó asistencia médica, seguridad e información a miles de personas.

En total, se reportaron nueve mil 719 personas atendidas, seis mil 367 heridas y 995 trasladadas a centros hospitalarios.

Además, se reportaron 121 personas desaparecidas —casos vinculados a alertas Alba-Keneth— y 27 personas extraviadas, de las cuales 26 ya fueron localizadas. Permanece la búsqueda de una persona en el lago de Atitlán, Sololá, la cual se lanzó desde un vehículo para intentar rescatar un dron.

Los resultados fueron presentados en conferencia de prensa por José Suriano, viceministro de Transportes del CIV; Joaquín Barnoya, ministro de Salud; Claudinne Ogaldes, secretaria de la Conred, y Henry Sáenz, ministro de la Defensa.

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