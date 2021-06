Señalan descontrol en puesto de vacunación de Cayalá, donde personas con cita no logran ser inmunizadas

Vecinos afectados por falta de vacuna se acercan a los encargados del centro de vacunación de Cayalá. (Foto Prensa Libre: Byron García)

Muchas personas que tenían agendada una cita para este jueves 17 de junio para después del medio día, en el puesto de vacunación de Cayalá mostraron frustración al enterarse que las dosis solo alcanzaron para cubrir hasta las 11.15 horas.

La razón, según Nelson Yaxcal, encargado del centro, es porque se atiende a bajo demanda, aunque dice que la prioridad son las personas con cita.

“A la larga, por una persona que no está citada, una vacuna se pierde para una que si está y eso es lo que hay que comprender”, señaló Yaxcal.

Usuarios afectados exigen al Ministerio de Salud que le ponga atención a ese problema, pues a pesar de que tenía cita para este jueves en horario de la tarde, ahora les piden que lleguen el viernes a partir de la 4 de la mañana para hacer fila y si tienen suerte logran ser atendidos.

“Me citaron para estar aquí a las 12 y vine a las 10, pero el mensaje que me llegó no decía que tenía que venir en carro, yo vengo a pie desde la zona 1 y cuando llegué me dijeron que solo estaban vacunando en carro. Me dijeron que ya no había vacunas, pero me vacunaron porque me quejé”, señaló una mujer que fue afectada por el desorden en el puesto de vacunación.

Otra mujer de 52 años dijo que había sido citada para este jueves a las 13 horas, pero cuando llegó le dijeron que regresara el viernes antes de las 5 de la mañana, lo que calificó de injusticia porque tuvo que pagar un taxi para que la llevara desde la zona 14, donde vive.

En tanto, Angelica Fuentes, de 52 años, quien también fue citada a las 13 horas, dijo que en busca de ser vacunada ha incurrido en gastos que no tenía previstos, como el pago de taxi, por ejemplo, y al no haber sido atendida su situación se complica aún más.

“La verdad que uno viene con la esperanza de ser vacunada porque desde hace tiempo que la estamos esperando. El problema es que donde vivo no hay muchos taxis”, comentó.

Armando Dávila, vecino de la zona 6, dijo que fue citado para las 14 horas en Cayalá, pero cuando llegó encontró que todo estaba cerrado.

“No me habían mandado la cita y ahora que me la mandaron me viene a topar con que todo está cerrado, vine a gastar gasolina, mi tiempo y no he almorzado. Hoy por ser el Día del Padre pensé que iba ser un regalo la inyección, pero miré, la verdad es que uno se siente decepcionado, es algo ilógico y un engaño para el pueblo”, agregó el hombre que ironizó con que probablemente Salud acapara las vacunas para luego venderlas.

Justificación

Ante lo reclamos de las personas que no fueron atendidas a pesar de tener cita, Yaxcal dijo: “La programación de citas las genera el sistema y estas fueron enviadas desde hacer varios días y no se puede renviar diciendo que se cancelan, entonces a estas citas se les da prioridad (al día siguiente) si todavía tenemos existencia de vacunas”.

Agregó que han llegado a vacunar a mil 600 personas por día, pero este jueves la meta fue de 750.