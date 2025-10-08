Sin fecha para reabrir el paso en el km 24.6 de carretera a El Salvador, pese al retiro de más de 250 camionadas de tierra

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó este miércoles 8 de octubre que aún no hay una fecha definida para reabrir el paso vehicular en el kilómetro 24.6 de la carretera a El Salvador, donde persisten los desprendimientos de tierra.

Durante las últimas horas se registraron nuevos deslizamientos que volvieron a cubrir los cuatro carriles de la ruta, lo cual ha dificultado aún más las labores de limpieza y la búsqueda de una persona desaparecida. Según los equipos de emergencia, este nuevo derrumbe frustró el avance alcanzado en días anteriores y obligó a reiniciar los trabajos desde cero.

De acuerdo con información oficial, alrededor de 1,500 metros cúbicos de tierra se han deslizado en el área afectada. Aunque ya se han retirado entre 250 y 275 camionadas de material, la ruta continúa completamente inhabilitada.

Técnicos de Conred explicaron que aún no es posible estimar cuánto tiempo podría permanecer cerrado el tramo, ya que las condiciones del terreno siguen siendo inestables. Actualmente se realizan estudios en la cresta del cerro para determinar el grado de filtración de agua y el tamaño de las grietas que se han formado en el área.

“Dependerá de los resultados de los estudios técnicos si se puede liberar el paso en los próximos días”, explicaron autoridades. También indicaron que se evaluará si el lugar podría ser declarado inhabitable, aunque esta decisión dependerá de resoluciones posteriores.

Por ahora, los socorristas continúan con el monitoreo constante del área y con el retiro del material que bloquea la carretera, mientras los automovilistas deben optar por rutas alternas para llegar o salir de la Ciudad de Guatemala por el oriente del país.

