Sin operativo, sin multa y tres muertos: DGT justifica falta de sanciones tras accidente mortal en la autopista Palín-Escuintla

La Dirección General de Transportes (DGT) reconoció este martes 17 de marzo que no tiene facultad para imponer multas ni sanciones al piloto ni a la empresa propietaria del camión involucrado en el accidente de tránsito ocurrido el sábado pasado en la autopista Palín-Escuintla, donde murieron tres personas.

Durante una citación en el Congreso, autoridades de la entidad explicaron que la ley limita la aplicación de sanciones a operativos instalados en carretera, por lo que no pueden actuar de forma posterior a un hecho de tránsito.

El director general de la DGT, Mynor Estuardo González Henríquez, afirmó que la unidad no fue sancionada, debido a que no existía un operativo en el momento del percance.

“No, en este caso no fue sancionada la unidad, en virtud de que el reglamento establece que para aplicar las sanciones deben ser a través de operativos instalados en carretera”, dijo.

Añadió que la normativa vigente establece que la verificación del cumplimiento de los limitadores de velocidad se efectúa únicamente en carretera y mediante operativos, lo cual restringe la imposición de sanciones en otros contextos.

Las autoridades también señalaron que no cuentan con personal en todos los puntos del país, lo que limita su capacidad de fiscalización. Indicaron que buscan crear al menos 20 plazas de inspectores, en coordinación con la Policía Nacional Civil y Provial.

El diputado Jairo Flores cuestionó a las autoridades de la DGT por la falta de sanciones tras el accidente ocurrido en la autopista Palín-Escuintla, en el que murieron tres personas. Señaló que, pese a la gravedad del hecho y a las posibles irregularidades en el transporte involucrado, no se aplicaron multas ni se presentaron denuncias contra el piloto o la empresa propietaria.

El accidente ocurrió el sábado 14 de marzo en el kilómetro 53 de la autopista Palín-Escuintla, donde varios vehículos, incluidos transportes pesados, se vieron involucrados. Tres personas murieron y una más resultó herida.

#Congreso | Autoridades de la Dirección General de Transportes de Guatemala informan en citación que ya iniciaron operativos y sanciones contra transporte extraurbano por incumplir reguladores de velocidad. 🚍⚠️



Sin embargo, aclaran que no pueden multar al camión involucrado en… pic.twitter.com/rxsdJ6Y7xh — Oscar Vásquez Mijangos (@oa_vasquezz) March 17, 2026

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