Sismos en Guatemala alcanzan 80 en solo 24 horas; Insivumeh mantiene vigilancia

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó este domingo 19 de octubre que se registraron 80 sismos en las últimas 24 horas en diversas regiones del país. Ninguno de estos fue sensible para la población, según el boletín emitido a las 7.01 horas.

Aunque la mayoría de los eventos no fue percibida, se mantiene la vigilancia sísmica debido a una secuencia registrada en el departamento de Jutiapa, donde ocurrieron varios movimientos de magnitud leve entre las 11.01 y 12.33 horas de este domingo.

El acumulado anual asciende a 9,474 eventos registrados, de los cuales 267 han sido reportados como sensibles por la ciudadanía, según el Insivumeh.

La mayoría de los movimientos se han concentrado frente a la costa del océano Pacífico, a lo largo de la fosa Mesoamericana, así como en puntos sísmicos activos del occidente y sur del país.

El Insivumeh indicó que esta información es preliminar y está sujeta a cambios conforme se actualicen los datos técnicos.

Serie de sismos leves sacude Jutiapa, sin reportes de daños

El Insivumeh reportó una serie de sismos de baja magnitud ocurridos este domingo en el departamento de Jutiapa, sin que hasta el momento se reporten daños o personas afectadas.

Según los boletines emitidos por la Sección de Sismología, los eventos sísmicos ocurrieron en un intervalo de poco más de una hora, con magnitudes que oscilaron entre 3.0 y 3.7 grados en la escala de Richter.

Todos tuvieron epicentro en la región central del país, y se originaron a profundidades que varían entre 2.02 y 5.54 kilómetros.

Los registros son los siguientes:

11.01 horas: Magnitud 3.1 / Profundidad: 2.70 km

Magnitud 3.1 / Profundidad: 2.70 km 11.07 horas: Magnitud 3.7 / Profundidad: 5.54 km

Magnitud 3.7 / Profundidad: 5.54 km 11.59 horas: Magnitud 3.0 / Profundidad: 4.35 km

Magnitud 3.0 / Profundidad: 4.35 km 12.33 horas: Magnitud 3.7 / Profundidad: 2.02 km

Pese a la actividad continua, el Insivumeh no ha recibido reportes de percepción por parte de la población ni alertas de emergencia. Todos los datos son preliminares y están sujetos a cambios conforme se actualice la información sísmica.

Recomendaciones

Ante un evento sísmico, es fundamental conservar la calma y seguir estas indicaciones de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred):

No corras. Sal del lugar con orden y sin precipitación.

Sal del lugar con orden y sin precipitación. No grites. Gritar puede generar pánico colectivo.

Gritar puede generar pánico colectivo. No empujes. El desorden y la fuerza pueden causar lesiones.

El desorden y la fuerza pueden causar lesiones. No entres en pánico. Conservar la serenidad te permite actuar con seguridad.

Conservar la serenidad te permite actuar con seguridad. Mantén la calma. Sigue las instrucciones de personal capacitado.

Sigue las instrucciones de personal capacitado. Evacúa. Dirígete a zonas seguras, sin detenerte por pertenencias personales.

📞 Teléfono de emergencia Conred: 119

