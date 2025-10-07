Socavón en km 25 de carretera a El Salvador podría representar riesgo estructural, según Conred

Un socavón ubicado en el kilómetro 25 de la carretera a El Salvador está bajo evaluación, a pocos metros del deslizamiento que dejó a una persona sepultada y provocó el cierre total del paso vehicular en esa zona.

Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) realizan evaluaciones desde la madrugada del lunes 6 de octubre, no solo en el área afectada, a la altura del kilómetro 24.6, sino también dos kilómetros antes y después, con el objetivo de determinar la estabilidad del terreno.

En el kilómetro 25 se detectó un socavón que, de forma preliminar, se habría formado por el desagüe de varias viviendas que vierten directamente sus aguas residuales en el agujero, lo que podría agravar la situación en los próximos meses.

Aunque no representa un peligro inmediato, técnicos advierten que, en un plazo de aproximadamente 24 meses, podría convertirse en una amenaza estructural.

En tanto, las brigadas continúan las labores de limpieza y remoción del material que dejó el deslizamiento en el kilómetro 24.6. Las fuertes lluvias han dificultado las tareas de mitigación.

Las autoridades piden a los automovilistas utilizar rutas alternas y reiteran el llamado a seguir las instrucciones de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y de la Conred, ya que la zona continúa siendo de alto riesgo por la saturación del suelo y los constantes movimientos de masa, donde ya se han retirado unos 200 camiones de material.

El socavón en el km 25 se encuentra a pocos metros del área afectada por el deslizamiento en el km 24.5, lo que incrementa la preocupación por la estabilidad del terreno en la zona. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)

