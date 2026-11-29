La noche que decidí terminar con mi vida se sentía fría. Era junio o julio. No lo recuerdo bien, todos esos meses fueron muy borrosos. Estaba decidida a tomar muchas pastillas.

Yo lo único que quería era ya no sentir dolor. En mi cabeza había un cumulo de pensamientos negativos, situaciones que se fueron acumulando para que me llevaran a tomar esta decisión. Pero paradójicamente no odiaba mi vida, al contrario, me gustaba. Pero me sentía muy sola.

¿Por qué dolía? ¿Qué era lo que dolía? Ojalá saberlo. Aparentemente todo iba bien. A los ojos de los demás, como en muchos casos, todo estaba bien. Yo era una persona muy sonriente, sabía fingir.

¿Qué pasaría si lo hago? Vivo sola. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que noten mi ausencia? ¿Qué van a pensar las personas? ¿Qué va a sentir mi mamá? Nadie tiene llaves de mi casa, ¿cómo van a entrar? ¿Estoy siendo egoísta al tomar esta decisión? Yo solo quiero que el dolor se acabe. ¿Qué hay de malo en mí?

Todos estos pensamientos coexistían en mi cabeza mientras, en la oscuridad de mi espacio, observaba un pequeño frasco de pastillas. Estaba sentada en mi escritorio. Aquel que había sido testigo de noches de desvelos por la universidad y uno que otro trabajo. Aquel que en algún momento también fue testigo de charlas con amigos y personas cercanas. Ese día yacía en él un pequeño frasco de pastillas.

Yo sabía cuál era la dosis exacta que debía tomar para que el dolor se acabara. Aún lo sé… narra Violeta* a Prensa Libre recordando una experiencia que marcó completamente su vida.

Un año después de ese episodio, aún trabaja para sobrellevar lo que vivió durante esa época de su vida.

Aunque parezca un caso aislado, el deterioro de la salud mental y el aumento de las conductas suicidas son fenómenos que representan dos de los principales problemas de salud pública en el mundo.

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que cada año 703 mil personas mueren por suicidio, “lo que en 2019 representó más del 1.3% de todas las muertes a nivel global”.

En Guatemala, las cifras también son preocupantes. Según los registros estadísticos del Ministerio Público, en el 2025 se registraron 267 muertes calificadas como suicidios y, hasta el 15 de septiembre del 2026, se habían registrado 146. Sin embargo, según el epidemiólogo e investigador asociado Carlos Mendoza, esta cifra podría ser mayor, ya que existe un considerable subregistro en el país debido a la escasa atención que el sistema público de salud presta a estos casos.

Mendoza trabajó en un estudio titulado Análisis epidemiológico del suicidio en Guatemala y de la calidad de los registros de 2014 a 2023, en el que se evidencia una tasa de suicidios de 3.59 por cada 100 mil habitantes durante los últimos 10 años, significativamente más alta en hombres (5.31 por cada 100 mil) que en mujeres (1.48 por cada 100 mil).

Pero más allá de los datos, las cifras y las estadísticas, hay historias de vida.

Suicidios registrados en Guatemala Gráfica de barras: 2020, 184; 2021, 233; 2022, 271; 2023, 178; 2024, 178; 2025, 267; 2026 (al 15 de septiembre), 146. Fuente: Ministerio Público. Suicidios registrados en Guatemala ¿Cómo ha cambiado el fenómeno y qué muestran los datos? Los registros del Ministerio Público muestran 1,457 muertes calificadas como suicidio entre el 2020 y el 15 de septiembre de 2026. El informe también permite observar diferencias por año, departamento y causa de muerte registrada. Evolución nacional Total 2020–2026*: 1,457 suicidios Pasa el cursor o toca una barra para ver el detalle 2020: 184 suicidios 184 2020 2021: 233 suicidios 233 2021 2022: 271 suicidios 271 2022 2023: 178 suicidios 178 2023 2024: 178 suicidios 178 2024 2025: 267 suicidios 267 2025 2026*: 146 suicidios 146 2026* Fuente: Ministerio Público *Actualizados al 15 de septiembre del 2026

“Quiero dejar de sentir dolor”

Fue para el primer año de mi sobrina. Estábamos todos con mis hermanos. Estábamos tomando y, en determinado momento, se me ocurrió que la mejor manera de hacerlo era que nadie se diera cuenta. Tomé bastante licor y lo combiné con pastillas. Recuerdo, a lo lejos, que empezó a hacer efecto. Mi hermana estaba a la par mía. Yo estaba borracho y me quedé quieto. Ya no reaccionaba.

No sé cuánto tiempo pasó, tal vez como una hora. Mi familia empezó a asustarse porque yo no regresaba. Ellos estaban tratando de entender qué había pasado y qué había tomado. Entonces llamaron a toda la familia.

Llegaron todos. Algunos pensaban que yo ya había muerto, que había fallecido, porque no reaccionaba. No sé cómo hicieron, pero lograron reanimarme. Mi hermana después me contó que intentaron hacerme un lavado gástrico y me dieron de todo para que pudiera expulsar lo que había ingerido.

Yo no recuerdo buena parte de ese momento. Siento que me fui como unos diez minutos. Tengo una oscuridad total: no escuchaba nada. Antes de eso, medio escuchaba lo que estaba sucediendo, pero después ya no, relata Miguel*. Él “realmente quería dejar de sentir dolor”.

Cada año pierden la vida más personas por suicidio que por VIH, paludismo, cáncer de mama, o incluso por guerras y homicidios.

La OMS lanza una iniciativa para prevenir los suicidios.https://t.co/WyqkoJsQF3 — Noticias ONU (@NoticiasONU) June 18, 2021

Había atravesado diversas situaciones que la llevaron a tomar esta decisión, y la tristeza y la desesperanza se volvieron sus compañeras de vida.

Por otro lado, Violeta recuerda que “no había una razón válida para tomar esta decisión, pero, algo dolía, y yo quería dejar de sentir dolor”.

Marco Antonio Garavito, director de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental y profesor de la Escuela de Psicología de la Universidad de San Carlos, explica que “Nadie quiere terminar con su vida. Habrá excepciones, pero serán patológicas. El tema es que el sufrimiento humano es muy duro (…) Hay seres más resistentes al dolor, otros menos. Pero efectivamente cuando alguien decide terminar con su vida es porque es el único camino para no seguir sufriendo”.

Los expertos hacen énfasis en que no es necesario que ocurra algo muy grave para que una persona tome la decisión de acabar con su vida, ya que el suicidio es un fenómeno multicausal.

Este tipo de pensamientos no son aislados. Según Dennis Cuevas, psiquiatra y especialista en psiquiatría infantojuvenil, cuando la conducta suicida aparece en una persona, “más que algo repentino es algo que ha ido procesando dentro de su mente en toda una línea de proceso mental que comienza con decaimiento, tristeza y va progresando hasta llegar a un punto máximo que se denomina desesperanza”.

Hablar del suicidio de forma responsable permite reconocer a tiempo a quienes necesitan apoyo y romper el silencio que rodea esta problemática. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Desesperanza y el arte de fingir

Ya había intentado todo. Terapia, ejercicio, cambio de hábitos, salidas con amigos, dormir, alcohol y una que otra droga y, al parecer, nada funcionaba. Seguía triste. Todo dolía. Levantarme, arreglarme y sonreír era parte del “performance” para que nadie notara lo que había dentro de mi cabeza…

De repente, el sonido de la alarma me sacó de mis pensamientos y me trajo de vuelta a la realidad. Había pasado toda la noche frente a aquel frasco y, sin darme cuenta, ya eran las 5.30 horas. Debía comenzar nuevamente con el performance que llevaba sosteniendo mucho tiempo. Prepararme para comenzar el día. Trabajar, convivir y fingir. Como lo venía haciendo desde hace muchos meses, continúa Violeta.

Cuevas define la desesperanza como “aquello en donde ninguna opción aparece más que el atentar contra su vida o la idea de desaparecer como opción para solucionar la problemática que los haya llevado hacia esa situación”.

Sin embargo, salvo algunas excepciones, “nadie decide terminar con su vida de manera repentina”, dice el médico.

Muchas personas fingen estar bien y llevan una vida y una rutina aparentemente normales, mientras que el sufrimiento interno se vuelve un proceso muy solitario. Por eso, es importante prestar atención tanto a los factores de riesgo como a las señales de alarma, como “el aislamiento, hablar de que todo está en pésimas condiciones e inclusive bromear o hacer comentarios acerca de la muerte, de como ellos quisieran ya no existir o como el mundo estuviera mejor si ellos no estuvieran”, explica Mendoza.

El psiquiatra especializado en traumas Rafael Vides coincide en este punto. Según él, “la mayoría de las personas que se suicidan lo hablan. Comienzan a decir cosas respecto a la muerte, discurso de mucha desesperanza, mucho aislamiento y una visión muy negativa respecto a si mismos, a los demás y al futuro”.

A estas señales de alarma se podría sumar que las personas empiecen a vender o regalar sus pertenencias y a poner en orden asuntos legales o bancarios. También pueden presentar cambios abruptos de conducta, consumo problemático de alcohol o drogas, dolor crónico o antecedentes de trauma.

Si bien la depresión podría ser una de las causas, no es la única. “No es la regla que la persona que se suicide esté deprimida, puede haber otras condiciones e incluso como una respuesta aguda a alguna situación estresante en donde la capacidad para enfrentarla sea limitada”, comenta Cuevas.

Sin embargo, el suicidio es un proceso muy silencioso y solitario.

¿En dónde ocurrieron? Departamentos que más registran suicidios Casos por departamento: Guatemala 503; Alta Verapaz 136; Jalapa 108; Jutiapa 92; Chiquimula 86; Quiché 64; Escuintla 60; Santa Rosa 53; Petén 52; Zacapa 47. Fuente: Ministerio Público. ¿En dónde ocurrieron? Para el período 2020–15 de septiembre del 2026, estos son los 10 departamentos que más registran suicidios: Guatemala Quiché Escuintla Santa Rosa Alta Verapaz Jalapa Zacapa Jutiapa 503 64 60 53 136 108 86 47 92 Chiquimula 52 Petén Guatemala registra 503 casos, frente a 136 de Alta Verapaz, que ocupa el siguiente lugar. Fuente: Ministerio Público *Actualizados al 15 de septiembre del 2026 Pasa el cursor o toca un departamento para ver el detalle.

Después de lo que pasó, no me ausenté del trabajo. Fui a trabajar con normalidad. Tuve que fingir. No quedaba de otra: sonreír, ponerse la careta de "estoy bien", de "no ha pasado nada", y hacer creer a los demás que todo estaba bien.

Pero no era así. Por dentro estaba muy mal. Tenía culpa, miedo y también una sensación de fracaso. Y, al mismo tiempo, tenía temor de contarle a alguien lo que había pasado porque no sabía qué podían pensar o qué podía ocurrir si esa historia llegaba a otras personas.

Entonces quedaba fingir. Seguir con la vida como si nada hubiera pasado. Y eso es lo que muchas personas hacen. Por eso es una enfermedad tan silenciosa: desde afuera pueden pensar que alguien está feliz, que está bien, que tiene una buena familia, un buen trabajo, una buena vida. Pero nadie sabe todo lo que está detrás, dice Miguel.

La importancia de hablar y de una red de apoyo

Recuerdo que, tal vez unas dos horas después, medio reaccioné. Cuando abrí los ojos vi a toda mi familia alrededor. Estaba mi abuela, mis tíos, mis tías, mis hermanos, mi mamá y mis sobrinos. Todos estaban ahí.

Y ahí me di cuenta de que estaba mal. Yo no podía seguir con lo mío. Vi a mis sobrinos llorando a la par mía, especialmente los más grandes, porque ellos lo sufrieron mucho. Y fue donde dije: "Ay, no más, ya no".

Desde ahí comencé este proceso. Me di cuenta de que necesitaba ayuda y empecé a buscarla, recuerda Miguel.

Pero muchas veces buscar ayuda no es fácil. Generalmente, las personas no suelen hacerlo por temor a sentirse juzgadas. Por eso, “tenemos que perderle el miedo a hablar del suicidio”, dice Marines Mejía, psicóloga clínica especializada en trastornos de personalidad, casos de alto riesgo y atención a adolescentes.

Para Mejía, el abordaje de estos casos debe ser multidisciplinario e incluir los ámbitos médico y familiar. “La familia tiene que ser parte de ese abordaje, porque como yo le digo siempre a mis pacientes: conmigo o con el profesional que los acompañe, solo están un momento y después tienen que regresar a su vida”.

La idea, dice, es que fuera del consultorio las personas tengan una red que las sostenga, ya que la reincidencia después de un intento de autolesión es bastante alta.

“Los primeros 30 días post intento son críticos, ya que la mayoría de las reincidencias se dan durante ese tiempo”, coincide Vides. Es indispensable no juzgar, mostrar empatía hacia las personas y reducir su acceso a los medios con los que puedan atentar contra su vida.

Una persona puede sonreír, trabajar y cumplir con su rutina mientras atraviesa una crisis emocional que los demás no logran identificar. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

¿Cómo ayudar?

“Lo primero que tenemos que hacer es comunicar. Hablar de suicidio responsablemente no provoca el suicidio; el silencio puede impedir que detectemos a tiempo a una persona que necesita ayuda”, dice Mendoza.

Es importante escuchar, no discutir, no juzgar y no minimizar lo que la otra persona está sintiendo. Los expertos recomiendan preguntar directamente si la persona está pensando en hacerse daño o quitarse la vida y, si existe un riesgo inmediato, no dejarla sola. También aconsejan reducir el acceso a medios con los que pueda hacerse daño, buscar atención profesional y mantener el acompañamiento después de la crisis.

Además, existen grupos de apoyo a los que las personas pueden acudir. Recientemente, se inauguró la línea 1582, destinada a atender situaciones de crisis emocional. “Las personas pueden llamar y desahogarse y habrá un psicólogo entrenado en primeros auxilios psicológicos que atiendan crisis sin necesidad de dar su nombre o sus datos”, comenta Mejía.

El resto del día fue silencioso. No podía articular muchas palabras. Sentía que cualquier cosa que dijera iba a delatar mi tristeza, aunque mi semblante de por sí ya decía mucho. Aunque quizás fue una percepción mía, me había convertido en una maestra fingiendo. El automático "bien" a la pregunta de "¿Cómo estás?", que las personas solemos hacer por cortesía, dejó de tener sentido y ese día ni siquiera eso funcionaba para que me lo creyera.

Trabajé, cumplí con mis obligaciones y no dejé que mis pensamientos entorpecieran mi día, aunque no podía dejar de pensar en aquel frasco que en su interior resguardaba el poder de mi futuro.

Al terminar mi día y llegar a mi casa, aquel frasco aún me esperaba justo donde lo había dejado en la mañana. Permaneció en el mismo sitio un par de días más hasta que decidí deshacerme de su contenido.

Las noches después de esa no fueron mejores. Los días aún seguían iguales. La rutina, la soledad y los pensamientos seguían pesando. Aún no sé qué pasó, aún no sé por qué no tomé la decisión. ¿Cobardía? ¿Miedo? ¿Egoísmo? No lo sé.

Hasta la fecha, nadie sabe lo que pasó esa noche, mucho menos lo que quería hacer. No se cómo la gente iba a reaccionar si se lo contaba.

Ya pasó poco más de un año desde que quería dejar de sentir dolor y, aunque me gustaría terminar esta narración con un final feliz, como en los cuentos de princesas que me contaban de pequeña, las cosas no han cambiado mucho. Sigo con miedo, con tristeza, con dolor. Hoy me siento mejor y siento que he avanzado, unos días pesan más que otros, pero sigo luchando.

A pesar de que aquel frasco ahora está vacío, lo sigo conservando como un recordatorio de lo que pasó esa noche.

*Nombres ficticios.