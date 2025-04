“Soñaba con ser policía”: Crimen contra una menor de edad causa conmoción en Retalhuleu

El cuerpo de una menor de edad fue localizada semidesnuda y con señales de violencia en horas de la madrugada de este sábado en un camino de terracería en Lotificación Buenaventura, San Sebastián, Retalhuleu, a pocos metros de la ruta CA2, en el kilómetro 180.

La víctima, de 12 años, residía en aldea San Luis, del mismo municipio.

El cuerpo de la menor fue hallado por personas que transitaban por ese lugar y dieron aviso a la Policía Nacional Civil.

Los familiares relataron a las autoridades que la menor había ido a la tienda a comprar una recarga para un teléfono celular el vienes, 18 de abril, a eso de las 21.30 horas y ya no regresó.

"Al ver que no regresaba, salimos a las 10 de la noche a buscarla, algunos dicen que en un carro se la llevaron a la fuerza, otros dicen que en moto, pero no sabemos, la calle estaba desolada, entonces no tenemos certeza de lo ocurrido", señaló un familiar quien prefirió omitir su nombre.

"En la madrugada, vimos en redes sociales que localizaron a una menor sin vida, supimos que era ella. Exigimos justicia, fue cruel lo que hicieron con ella", agregó el familiar.

Sus padres indicaron que la menor cursaba primero básico en el instituto del sector El Zapote, le gustaba jugar futbol y soñaba con ser policía.

Investigan caso

El Ministerio Público dijo este domingo a Prensa Libre y Noticiero Guatevisión que "está al tanto de la ola actual de violencia en el país".

Agregó que el caso de la niña es "indignante" y que ya se encuentran haciendo las coordinaciones respectivas para "brindar una respuesta rápida y efectiva".

Informó que será la Fiscalía Regional de la Región VI Sur en coordinación con la Fiscalía contra el Delito de Femicidio quienes estarán a cargo de las pesquisas.