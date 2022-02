Sputnik V están próximas a vencer mientras la provincia sigue sin vacunarse

De los 8 millones de dosis de Sputnik V que recibió el Ministerio de Salud , se ha colocado 2.68 millones del primero y segundo componente hasta el 6 de febrero. Hay más de 5 millones dosis que faltan por aplicarse, pero es la provincia donde esta vacuna no logra penetrar. Si bien pasa por el rechazo de la población a vacunarse, hay otros factores de peso que frenan el avance de la distribución del biológico a nivel comunitario.

Las primeras dosis rusas contra el covid-19 aterrizaron en el país diez meses atrás, sin embargo, la cobertura de vacunación con este biológico aún no abarca todo el territorio nacional.

De acuerdo con Laboratorio de Datos, de los 839 puestos de vacunación que el Ministerio de Salud instaló en enero en el país solo el 45 por ciento tenía la capacidad para administrar Sputnik V, pues la logística para almacenarla y llevarla hasta la población es distinta al del resto de vacunas disponibles -Moderna, Pfizer y AstraZeneca-.

Aunque el presidente Alejandro Giammattei dijo el pasado 3 de febrero que si llegan a perderse vacunas “no es porque el Gobierno no las esté poniendo”, sí podrían echarse a perder porque no llegan a toda la provincia y porque la cadena de frío no ha sido reforzada.

Son Guatemala y San Marcos los que concentraron el mayor número de puestos de vacunación que administraron el producto ruso, cada uno con 60, pero son la excepción, pues en los demás departamentos la cobertura fue baja, rondó entre 20 y 10 lugares donde se ofrecía Sptunik V. Pero en Izabal simplemente no se administró.

Las dosis rusas que están disponibles en el país tienen fecha de caducidad entre marzo y abril de este año, lo que fuerza al Ministerio de Salud a acelerar el paso para distribuir el biológico a nivel comunitario.

“La vacuna Sputnik V no es la más adecuada” para llegar a la provincia, personal de centros de salud.

Óscar Chávez, de Laboratorio de Datos, indicó que donde hay mayor capacidad de administrar Sputnik V es en el departamento de Guatemala, en donde la vacunación está avanzada con la primera y segunda dosis, y lo que la gente busca es la dosis de refuerzo.

“En cambio, en los departamentos van atrasados con las primeras dosis, y más aún con las terceras. Se tienen los recursos para poner Sputnik V donde no se necesitan, se deberían trasladar a los departamentos que están más atrasados en la vacunación y así disminuir la brecha”, señaló.

Un problema de temperatura

La poca capacidad de aplicar la vacuna rusa a nivel comunitario pasa por la cadena de frío. Para conservar la eficacia del biológico es necesario mantenerlo a cierta temperatura, al punto de congelación, y así transportarlo hasta los puestos de vacunación.

Personal de centros de salud señalaron que “la vacuna Sputnik V no es la más adecuada” para llegar a la provincia, pues en el traslado del biológico hasta las comunidades se corre el riesgo de que se arruine.

Esta debe permanecer a -20 grados Celsius, y así tiene que trasladarse del Centro Nacional de Biológico, en la capital, hasta los puestos de vacunación en las comunidades, indicó Mario Melgar, infectólogo pediatra y miembro del Consejo Nacional de Prácticas en Inmunizaciones (Conapi).

Al acercar las dosis a la población, el vial debe descongelarse -tiempo estimado 7 y 10 minutos-, y si no se utiliza en un lapso de dos horas debe descartarse, por lo que no es opción para que los vacunadores vayan de casa en casa ofreciendo Sputnik V, pues solo tienen un par de horas para aplicarla.

Deben de tener ya identificadas a las personas que quieren vacunarse para usarlas de inmediato, porque una vez descongelado el frasco no se puede volver a congelar.

Lo que no sucede con AstraZeneca, que puede pasar unas 10 horas en los termos que utiliza el personal de salud durante las visitas domiciliares. Lo mismo sucede con Moderna y Pfizer, que el tiempo de conservación fuera del congelador es mayor. Por esa razón es que los vacunadores trasladan en los termos pocos viales del producto ruso.

Chávez cuestiona que en los departamentos haya capacidad de almacenamiento de Sputnik V. “Ni siquiera sabemos si hay camiones refrigerados para llevarlo, ni que tengan los congeladores disponibles allá, y el suministro de energía eléctrica no es estable. Si se les va la luz se puede arruinar la vacuna”, dijo, y hasta el momento los esfuerzos del Ministerio de Salud para remediarlo, es mínimo.

A criterio de Melgar, Sputnik V no es la “más fácil” de llevar a la provincia, y que la ideal sería una vacuna que se maneje a temperatura de refrigeración -entre 2 y 8 grados Célsius-, pero una que necesite congelación también debería de ser manejable, pues los congeladores son da fácil acceso. “Es un reto, es más complicado, pero si se puede”, agregó.

Hay que acelerar el paso

En cálculos de Laboratorio de Datos hay más de 5 millones de dosis de Sputnik V que no se han administrado. Al ritmo de vacunación actual le llevaría al Ministerio de Salud unos 18 meses para agotarlas, el inconveniente es la fecha de vencimiento de los viales, que está para marzo y abril. Hay que acelerar el paso, de no hacerlo “nuestra estimación es que esa vacuna se va a vencer”, refirió el analista.

De las dosis de refuerzo se han colocado pocas, hasta el 6 de febrero iban 72 mil 210 administradas, pese a que el tiempo para recibir la tercera dosis se redujo de seis meses a tres, según la última disposición de las autoridades sanitarias. Es el primer componente de Sputnik el que se usa para tal fin.

Ante la consulta al Ministerio de Salud si tiene un plan específico para que la vacunación con Sputnik V se acelere en la provincia, el Departamento de Comunicación de la cartera señaló que inicialmente trabajan en “las jornadas de intensificación que se han estado realizando, el fortalecimiento de la cadena de frío y el plan de vacunación que se realiza en 40 municipios priorizados”.