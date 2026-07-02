Suplantan identidad de Prensa Libre con falsa publicación para promover supuesta plataforma de inversión

Prensa Libre detectó un sitio fraudulento en internet que utiliza de forma indebida su identidad visual, logotipo y diseño para difundir contenido completamente falso. La página, alojada en el dominio superlabs77.shop, simula ser una publicación legítima del medio y divulga información inventada relacionada con los empresarios Dionisio Gutiérrez y Mario López Estrada, con el aparente propósito de promover una supuesta plataforma de inversión.

La publicación falsa presenta un supuesto reportaje en el que asegura, sin sustento alguno, que Mario López Estrada y Dionisio Gutiérrez financiaron el desarrollo de una plataforma denominada Guatex GPT, diseñada para generar elevados rendimientos mediante inteligencia artificial. Asimismo, inventa una disputa entre ambos empresarios sobre el acceso a esa herramienta y afirma falsamente que un testamento de López Estrada derivó en un proceso judicial que obligó a liberar la plataforma para cualquier ciudadano guatemalteco.

El contenido también atribuye declaraciones inexistentes a personas e instituciones, entre ellas el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, e incluso menciona supuestas resoluciones judiciales, multas millonarias y pronunciamientos de autoridades del Ministerio de Economía.

Ninguna de esas afirmaciones corresponde a publicaciones hechas por Prensa Libre ni cuenta con respaldo periodístico. Además, la nota incluye fotografías de personas conocidas, comentarios aparentemente simulados y testimonios sobre supuestas ganancias económicas para dar apariencia de credibilidad.

Como parte del engaño, el sitio invita a los lectores a registrarse en una plataforma y realizar depósitos de dinero con la promesa de obtener rendimientos extraordinarios en pocas horas. Este tipo de mensajes constituye una práctica común en fraudes digitales, en los que se utilizan la imagen y la credibilidad de medios de comunicación, empresas o personajes públicos para inducir a las personas a entregar información personal o recursos económicos.

Prensa Libre reitera que el contenido publicado en el sitio superlabs77.shop es completamente falso y no guarda ninguna relación con este medio. Asimismo, recomienda a los usuarios verificar siempre que la información provenga de los canales oficiales de Prensa Libre y desconfiar de páginas que reproduzcan su identidad gráfica para difundir publicaciones engañosas o promover supuestas oportunidades de inversión.

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