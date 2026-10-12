Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta dos sismos de magnitudes 4.6 y 3.6 este 12 de octubre  

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Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta dos sismos de magnitudes 4.6 y 3.6 este 12 de octubre  

Según el reporte del Insivumeh, este 12 de octubre se han registrado dos sismos en Guatemala, ambos con epicentro en Santa Rosa.

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TEMBLOR 12.10.26

Mapa muestra ubicación de epicentro de temblor este lunes 12 de octubre en Guatemala. (Foto Prensa Libre: Imagen del Insivumeh)

Internautas reportan que la mañana de este lunes 12 de octubre fueron sensibles dos temblores en distintos puntos del territorio nacional.

Según el informe preliminar del Insivumeh, el primer temblor ocurrió a las 9.38 horas, con una magnitud de 4.6. El epicentro se localizó en el departamento de Santa Rosa, a una profundidad de cuatro kilómetros.

Según los reportes de internautas, el sismo fue sensible en Chiquimulilla y Cuilapa, Santa Rosa; Jutiapa, Villa Nueva, algunos sectores de la capital y Villa Canales.

El segundo sismo quedó registrado a las 9.54 horas. La magnitud fue de 3.6, con profundidad de 4.4 kilómetros y el epicentro también en Santa Rosa.

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También hay reportes de que el sismo fue sensible en Jalapa.

El último reporte del Insivumeh da cuenta de que en el 2026 se han registrado 6 mil 429 sismos, de los cuales 150 han sido sensibles, aunque la cifra podría variar en las próximas horas.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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