Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta dos sismos de magnitudes 4.6 y 3.6 este 12 de octubre  

Internautas reportan que la mañana de este lunes 12 de octubre fueron sensibles dos temblores en distintos puntos del territorio nacional.

Según el informe preliminar del Insivumeh, el primer temblor ocurrió a las 9.38 horas, con una magnitud de 4.6. El epicentro se localizó en el departamento de Santa Rosa, a una profundidad de cuatro kilómetros.

Según los reportes de internautas, el sismo fue sensible en Chiquimulilla y Cuilapa, Santa Rosa; Jutiapa, Villa Nueva, algunos sectores de la capital y Villa Canales.

El segundo sismo quedó registrado a las 9.54 horas. La magnitud fue de 3.6, con profundidad de 4.4 kilómetros y el epicentro también en Santa Rosa.

La Cruz Roja Guatemalteca desarrolla labores de monitoreo en el territorio nacional tras el temblor.

También hay reportes de que el sismo fue sensible en Jalapa.

El último reporte del Insivumeh da cuenta de que en el 2026 se han registrado 6 mil 429 sismos, de los cuales 150 han sido sensibles, aunque la cifra podría variar en las próximas horas.

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