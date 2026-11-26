A octubre del 2026, el sector de seguros reportó un crecimiento del 8.7% en las primas respecto del mismo período del año pasado, con un monto total de Q11 mil 290 millones, según la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (Agis).

Para el cierre del 2026 se prevé que el mercado supere los Q14 mil millones en primas, con un crecimiento de alrededor del 8.8% respecto del 2025. La proyección para el 2027 es alcanzar Q15 mil 331 millones, que representaría 8.9%, de crecimiento, informaron ejecutivos de Agis.

En la actualidad, la asociación está integrada por 17 aseguradoras afiliadas, que representan el 94% del mercado, se explicó.

Según Carme de González, asesora actuarial de Agis, el sector acumula 10 años de crecimiento por encima del de la economía guatemalteca.

Las tres líneas de seguros han registrado crecimiento. El seguro de vida representa primas según datos aproximados de Q2 mil 794 millones, con un aumento del 3.1% y una siniestralidad del 45%; el de accidentes y enfermedades reporta Q3 mil 162 millones, con un crecimiento del 8.1% y una siniestralidad del 69%, mientras que el de daños representa Q5 mil 220 millones, con un incremento del 12.5% y una siniestralidad del 53%.

Según de González, cuatro ramos han registrado crecimientos de dos dígitos, de entre el 10.6% y el 15.3%: accidentes personales, otros daños, incendios y vehículos automotores.

Sin embargo, por el monto de las primas, los ramos con mayor participación son los de salud y hospitalización y vida colectiva, que han crecido un 7.4% y un 7.2%, respectivamente. El de vida individual tiene menor participación y registra una caída del 4.2%.

A pesar de ese crecimiento, la penetración de los seguros en Guatemala aún es baja, por lo que el sector identifica oportunidades de expansión.

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En el 2025, las primas de seguros representaron el 1.5% del producto interno bruto (PIB) de Guatemala, mientras que en Latinoamérica alcanzaron el 3.1% y, en el ámbito mundial, el 7.2%.

En tanto, la densidad de primas por habitante fue de US$95 en Guatemala, US$343 en Latinoamérica y US$1 mil 034 en el mundo.

En Centroamérica, Guatemala es el tercer mercado de seguros por el monto de las primas, después de Costa Rica y Panamá. Sin embargo, desciende de posición cuando se analiza la penetración de los seguros, con base a las primas respecto del PIB y ocupa el quinto lugar.

El sector estima que el mercado potencial equivale a 4.3 veces su tamaño actual, lo que representaría Q59 mil 253 millones. No obstante, para alcanzar ese potencial tendría que crecer un 18.2% anual durante un período de 10 años.

¿Cuántos guatemaltecos tienen seguro y por qué otros no lo contratan?

Solo 11 de cada 100 adultos guatemaltecos cuentan con algún seguro, comenta de González.

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera de los Hogares (ENIFH) del 2025, efectuada entre personas de 18 años o más, las principales razones por las que no cuentan con un seguro son:

El 40.9% no tiene dinero o sus ingresos son variables.

El 17.9% no lo necesita o no le interesa.

El 13% desconoce qué es un seguro o cómo funciona.

El 8.4% considera que es muy caro.

El 7.9% indicó que no se lo han ofrecido.

“El reto es acercar el seguro a más familias con productos simples, nuevos canales de venta y educación financiera, dentro de un marco regulatorio claro”, señaló José Guillermo López, presidente de Agis.

Según las estadísticas de pólizas y certificados vigentes a septiembre del 2026, el ramo de vida colectiva registra 4.09 millones de pólizas y certificados, equivalentes a alrededor del 22.3% de la población de 18.3 millones de personas, aunque se explica que una persona puede tener más de un certificado.

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En accidentes personales se registran 936 mil pólizas, equivalentes a 5.1%; en gastos médicos, 590 mil (3.2%), y en vida individual, 95 mil (0.5%).

Motocicletas, las menos aseguradas

Respecto del parque vehicular, los ejecutivos explicaron que hay 638 mil unidades aseguradas, incluidas las motocicletas, lo que representa nueve de cada 100 vehículos.

Aunque las motocicletas ya representan más de la mitad del parque vehicular del país, solo el 2% está asegurado.

En el caso de los automóviles, picops y camiones, la proporción asciende al 17%.

Seis tendencias que marcan el sector de seguros

Los ejecutivos de Agis identificaron seis tendencias que están transformando el mercado de seguros en el mundo:

1. Salud e inflación médica. Los costos médicos registraron un crecimiento mundial del 12.3%, la mayor alza desde el 2014.

2. Clima y catástrofes. En el ámbito mundial se acumulan seis años consecutivos con pérdidas aseguradas superiores a US$100 mil millones anuales.

3. Seguros integrados. Esta modalidad, que consiste en adquirir un seguro junto con otro producto, está en expansión. Se estima que el mercado mundial alcanzará US$1.1 billones hacia el 2033.

4. Inteligencia artificial (IA). El 65% de las aseguradoras europeas ya utiliza inteligencia artificial generativa en sus servicios.

5. Ciberseguros. Se prevé que este ramo alcance US$28 mil millones en primas en el ámbito mundial hacia el 2030, casi el doble del monto actual.

6. Regulación y solvencia. En el 2027 entrará en vigor una revisión de la normativa de solvencia. En Guatemala se han actualizado varias disposiciones, entre ellas el reglamento de comercialización, para incorporar nuevas modalidades de venta de seguros.

Nuevos canales de venta de seguros en Guatemala

José Guillermo López, presidente de Agis; Melanie Leiva, tesorera; Paola de Andrino, directora ejecutiva, y Carme de González, asesora actuarial, expusieron las oportunidades de crecimiento del sector en Guatemala.

Explicaron que, con el reglamento de comercialización aprobado a principios de este año, las aseguradoras pueden implementar nuevas modalidades de venta, cuyo desarrollo dependerá de cada compañía.

Entre las opciones mencionaron la comercialización por medio de cadenas de supermercados, farmacias, cooperativas, empresas comercializadoras o de servicios y hospitales, entre otros establecimientos.

Hasta ahora, estas ventas se efectuaban por medio de bancos, aseguradoras y otros canales autorizados.

Esto permitirá que entidades del interior del país también tengan la capacidad de ofrecer seguros, agregaron.

Otro aspecto que ha registrado avances es la digitalización, puesto que algunos seguros ya se ofrecen y tramitan por medios electrónicos.

Asimismo, prevén que, de manera gradual, se incorpore la inteligencia artificial en la atención al cliente, tanto para quienes buscan contratar un seguro como para orientar a los usuarios acerca de las coberturas y su utilización.

Ciberseguros, un mercado con potencial

Consultados acerca de la oferta de ciberseguros en Guatemala, los ejecutivos mencionaron que se trata de un mercado incipiente, pero con potencial de desarrollo.

Explicaron que en el país ya se ofrecen algunas opciones y que las aseguradoras locales podrían ampliar su oferta, pero dependen de los reaseguradores internacionales y de las coberturas que estos proporcionen.

Estos productos pueden estar dirigidos a empresas privadas, bancos e instituciones estatales.

Ejecutivos de Agis, como José Guillermo López, presidente de la asociación; Melanie Leiva, tesorera; Paola de Andrino, directora ejecutiva; y Carme de González, asesora actuarial, expusieron el comportamiento del sector a octubre del 2026 y las oportunidades de crecimiento en Guatemala. (Foto, Prensa Libre: Rosa María Bolaños).

Se trata de opciones para entidades que podrían sufrir pérdidas económicas por ataques informáticos o que manejan información confidencial, se añadió.

Los ejecutivos consideran que estos seguros pueden diseñarse a la medida de cada organización, puesto que las coberturas dependen de los riesgos específicos que enfrenta en materia de ciberseguridad.

Seguros obligatorios

En la actualidad, en Guatemala existe el seguro obligatorio para los autobuses del transporte extraurbano y para el transporte de combustibles, explicaron los ejecutivos de Agis.

Consideran que en el país es necesario incorporar otros seguros obligatorios, inicialmente para vehículos automotores. Sin embargo, dependerá de las decisiones gubernamentales establecer el tipo de cobertura, ya sea solo para los vehículos o para daños a personas.

López y otros ejecutivos coincidieron en que el establecimiento de seguros obligatorios debe ir acompañado de un plan de información dirigido a la población y de una estrategia de implementación.

El objetivo es que los usuarios conozcan el funcionamiento y los beneficios del seguro, y que las aseguradoras preparen las opciones para atender esa demanda.

En marzo del 2025, el Gobierno impulsó la implementación del seguro obligatorio vehicular contra terceros mediante varios acuerdos gubernativos, que debían entrar en vigor en mayo de ese año.

Sin embargo, estos fueron derogados por el presidente Bernardo Arévalo, luego de diversas protestas y bloqueos de carreteras en rechazo a la obligatoriedad del seguro.

López indicó que la decisión de establecer ese seguro tomó por sorpresa al sector asegurador, puesto que sus representantes no fueron convocados a mesas técnicas.

Considera que, para implementar una medida de esa naturaleza, es necesario discutirla desde una perspectiva técnica y establecer un plan de comunicación e implementación.