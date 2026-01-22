Accidentes en buses extraurbanos duplican costo de indemnizaciones en el 2025, según sector asegurador

Respecto del seguro de transporte extraurbano de pasajeros, los pagos por siniestros el año pasado fueron considerablemente mayores que en ejercicios anteriores, indicó Hermann Girón, vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS).

El sector pagó más de Q25 millones en indemnizaciones por siniestros durante el 2025 por cobertura de gastos médicos y vida en accidentes de tránsito de buses extraurbanos. El promedio anual del 2023 y del 2024 fue de Q12.5 millones, añadió.

Según datos al 28 de diciembre del 2025, se reportaron ese año 128 hechos de tránsito relacionados con el transporte colectivo de pasajeros en distintas carreteras del país, con saldo trágico de 96 fallecidos y 181 heridos, de acuerdo con el recuento anual de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), reportó recientemente Prensa Libre.

Desde el 2001 fue creado el reglamento para la contratación del seguro obligatorio en el transporte extraurbano de personas mediante el Acuerdo Gubernativo 265-2001, reformado por el 392-2001 de ese mismo año.

En la actualidad, los aseguradores calculan que alrededor del 70% de los buses de ese tipo de transporte cuentan con el seguro, aunque todavía hay empresas que transportan personas sin esta cobertura, señaló el ejecutivo.

Sector de seguros

AGIS dio a conocer el miércoles 21 de enero los resultados del mercado asegurador para el 2025, que incluyen los diferentes tipos de seguros.

Se reportó un crecimiento de 9.2% en el 2025, con Q13 mil 666 millones en primas emitidas a nivel general, de las cuales Q12 mil 838 millones corresponden a primas de los asociados a AGIS, que integran el 94% del mercado. La contratación de seguros creció durante los primeros años de la pandemia y, aunque sigue aumentando, ha retomado estabilidad en su comportamiento.

Entre los diferentes tipos de seguro, el de vida fue el que más creció el año pasado, con un aumento de 13.9% y Q3 mil 270.5 millones en primas emitidas. Este incluye seguros de vida individual, que reportaron 85 mil 333 personas aseguradas, y el colectivo, con 3.8 millones de personas.

El de accidentes y enfermedades creció 7.6%, con Q3 mil 594 millones en primas emitidas.

Mientras que el de salud y hospitalización (gastos médicos) tuvo un crecimiento de 7.4%, al alcanzar Q3 mil 311.2 millones en primas emitidas.

Automóviles

El seguro de automóviles registró el segundo mayor crecimiento en el 2025, con 10.4% más respecto del 2024. Las primas emitidas fueron de Q2 mil 362.3 millones.

De un parque vehicular de seis millones 329 mil 105 unidades, 623 mil 214 estaban aseguradas a noviembre del 2025, lo que representa un 9.84% del total, con un crecimiento de 6.88%.

Esto incluye 177 mil 38 automóviles (19% del total de este tipo) y 93 mil 586 motocicletas aseguradas (3.05% del total), lo que duplicó la cifra registrada en el 2019.

Respecto del transporte colectivo, hay ocho mil 434 microbuses y cinco mil 211 buses, aunque no se especifica si prestan servicio local, extraurbano u otro, según datos proporcionados por Carme Negro de González, asesora actuarial de la AGIS.

“Desde la pandemia ha habido un gran crecimiento en los seguros de gastos médicos y de vida, porque los guatemaltecos se han dado cuenta de la importante necesidad de estar asegurados, así como de la facilidad de contratación y que realmente contratar un seguro de vida o de gastos médicos no es tan caro como se pueda imaginar”, agregó Girón.

Otro ramo que ha crecido mucho es el seguro de automóviles, debido al incremento en la cantidad de vehículos y motocicletas, lo que ha llevado a más personas a asumir la responsabilidad de cubrir su salud y sus accidentes, indicó el ejecutivo.

Las utilidades antes de impuestos de las aseguradoras miembro de AGIS alcanzaron los Q1,672 millones, y crecieron 10.6% en el 20256 respecto del año anterior, mientras que el capital alcanzó los Q4,998 millones, creciendo 11%, mientras que el patrimonio tiene una suficiencia de 1.6 veces el requerido por la ley de la actividad aseguradora, añadió Giron al ser consultado por los resultados.

Costo por el terremoto de 1976

Con motivo del 50 aniversario del terremoto del 4 de febrero de 1976, AGIS recabó información al respecto.

Se registraron alrededor de US$1 mil 100 millones en pérdidas, que representan en la actualidad US$5 mil 512.2 millones, según cifras ajustadas por inflación.

El sismo dejó más de 23 mil personas fallecidas y 75 mil heridas, más de 222 mil casas destruidas y más de 4.9 millones de personas afectadas.

Esta cifra de costos es la más alta entre los 11 eventos severos registrados en Guatemala entre 1976 y 2022, de acuerdo con datos recopilados por AGIS.

