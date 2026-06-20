Cuatro temblores de magnitud superior a 4 sacuden el Pacífico de Guatemala en menos de cinco horas

Cuatro temblores de magnitud entre 4.0 y 4.6 fueron registrados este sábado 20 de junio frente a las costas del Pacífico de Guatemala, según reportes preliminares del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) y del Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez.

El primer evento fue reportado por el Insivumeh a las 11.51 horas. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 4.5 y tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a una profundidad de 23.67 kilómetros.

Horas después, el Servicio Sismológico de Guatemala informó sobre otros tres eventos sísmicos registrados en distintos puntos frente a la costa sur del país.

Uno de ellos ocurrió a las 13.51 horas y tuvo una magnitud de 4.0. Su epicentro se localizó a 8 kilómetros al nornoroeste de Puerto San José, Escuintla, con una profundidad de 106 kilómetros.

A la misma hora fue detectado otro sismo de magnitud 4.3, cuyo epicentro se ubicó a 28 kilómetros al sur-suroeste de La Gomera, Escuintla. Este movimiento ocurrió a una profundidad de 54 kilómetros.

El cuarto evento fue reportado a las 15.47 horas. Alcanzó una magnitud de 4.6 y se localizó a 49 kilómetros al sur de Champerico, Retalhuleu, con una profundidad de 30 kilómetros.

Las autoridades no han informado sobre daños personales, materiales o afectaciones a la infraestructura relacionados con estos movimientos telúricos.

Guatemala, un país altamente sísmico

Guatemala se encuentra en una de las regiones con mayor actividad sísmica de América debido a su ubicación sobre el punto de interacción de las placas tectónicas de Cocos, Caribe y Norteamérica.

La convergencia de estas placas genera constantes movimientos sísmicos, especialmente en la costa del Pacífico, donde la placa de Cocos se introduce por debajo de la placa del Caribe en un proceso conocido como subducción.

Además de esta dinámica tectónica, el territorio nacional cuenta con varios sistemas de fallas geológicas activas, entre ellas la falla de Motagua y la falla de Chixoy-Polochic, capaces de generar sismos de considerable magnitud.

Los expertos señalan que la actividad sísmica forma parte de la dinámica natural del territorio guatemalteco, por lo que recomiendan a la población mantenerse informada por medio de fuentes oficiales y conocer las medidas de prevención y respuesta ante emergencias.

Recomendaciones en caso de sismo

Las autoridades recomiendan:

Mantener la calma y evitar correr o empujar a otras personas.

Identificar previamente rutas de evacuación y puntos seguros.

Alejarse de ventanas, espejos, estanterías y objetos que puedan caer.

Proteger la cabeza y el cuello durante el movimiento.

Si se encuentra en un edificio, permanecer en un lugar seguro hasta que concluya el sismo.

No utilizar elevadores durante ni después del evento.

Si conduce un vehículo, detenerse en un lugar seguro y alejado de puentes, postes y cables eléctricos.

Tener preparada una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio, medicamentos y documentos importantes.

Revisar posibles fugas de gas o daños estructurales después del movimiento.

Atender únicamente la información difundida por las autoridades competentes.

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