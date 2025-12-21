Comunitario
Cinco temblores remecen la región entre Guatemala y México en menos de una hora
Cinco temblores se registraron frente a las costas del Pacífico, entre Guatemala y México. El más fuerte tuvo magnitud 5.1.
Mapa del Insivumeh muestra el epicentro del sismo de magnitud 5.1 registrado a las 20.20 horas frente a la costa sur del país, en el océano Pacífico. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)
Cinco temblores fueron registrados la noche de este domingo 21 de diciembre en el océano Pacífico, entre Guatemala y México, según reportes preliminares del Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez y del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El movimiento telúrico de mayor magnitud fue de 5.1 y ocurrió a las 20.20 horas, frente a la costa sur de Guatemala. El epicentro fue ubicado en el océano Pacífico, a una profundidad de 9 kilómetros, según datos del Insivumeh.
Minutos antes, a las 19.18 horas, se detectó un sismo de magnitud 2.9 a 3 kilómetros al oeste-suroeste de la Ciudad de Guatemala, con una profundidad de 5 kilómetros. Por su cercanía, fue sensible en varios puntos del área metropolitana.
También se reportaron tres movimientos más con epicentro en México, cercanos a la frontera con Guatemala:
- Un sismo de 4.8 ocurrió a las 20.20 horas, a 9 kilómetros al noroeste de La Libertad, México, a 21 kilómetros de profundidad.
- A la misma hora, otro de 4.8 se registró a 42 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, con una profundidad de 10 kilómetros.
- Finalmente, a las 20.23 horas, un temblor de 4.7 fue localizado a 71 kilómetros al oeste-suroeste de Puerto Madero, con una profundidad de 5 kilómetros.
Las autoridades informaron que se trata de reportes preliminares, sujetos a verificación. Hasta el momento no se reportan daños ni personas heridas.
Región epicentral: OCÉANO PACÍFICO
21 de diciembre de 2025. 20:20:21 hrs.
