Temblor de magnitud 5.1 remece el suroccidente y genera alerta en varias regiones

Un sismo de magnitud 5.1 en la escala de Richter se registró este miércoles 22 de octubre a las 12.58 horas, con epicentro a 7 kilómetros al este-noreste de Champerico, Retalhuleu, según información preliminar del Servicio Sismológico de Guatemala de la Universidad Mariano Gálvez.

El evento ocurrió a una profundidad de 45 kilómetros, con coordenadas de latitud 14.33° y longitud -91.86°. Hasta ahora no se reportan daños materiales ni personas afectadas, aunque las autoridades continúan evaluando el impacto en comunidades cercanas.

El temblor fue sensible en varios puntos de la costa sur y en algunas zonas del suroccidente del país. Las instituciones de emergencia mantienen monitoreo constante ante posibles réplicas.

Expertos recordaron la importancia de revisar protocolos de evacuación y contar con un plan familiar de emergencia, especialmente en departamentos con actividad sísmica frecuente como Retalhuleu, Suchitepéquez y Escuintla.