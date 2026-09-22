Insivumeh reporta temblor de magnitud 5.2 con epicentro en Escuintla este 22 de septiembre 

El Insivumeh informó que un temblor de magnitud 5.2 se registró a las 5.43 horas de este martes 22 de septiembre.

Según el reporte, el epicentro se localizó en el departamento de Escuintla, a una profundidad de 68 kilómetros.

Internautas han reportado que el sismo fue sensible en Escuintla, Guatemala, Totonicapán y Chiquimula.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomienda a la población mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades locales y, ante cualquier situación de emergencia o desastre, llamar al 119, número de emergencia nacional.

La Cruz Roja Guatemalteca informó que efectúa monitoreos para verificar si hubo daños derivados del movimiento telúrico.

El reporte del Insivumeh del 21 de septiembre detalló que, en lo que va del 2026, se han registrado 5 mil 861 sismos, de los cuales 143 han sido sensibles.

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