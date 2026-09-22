Insivumeh reporta temblor de magnitud 5.2 con epicentro en Escuintla este 22 de septiembre 

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Insivumeh reporta temblor de magnitud 5.2 con epicentro en Escuintla este 22 de septiembre 

Reportan temblor de magnitud 5.2 con epicentro en Escuintla este martes 22 de septiembre.

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TEMBLOR 22 DE SEPTIEMBRE 2026

Mapa muestra epicentro del temblor en Guatemala este martes 22 de septiembre de 2026. (Foto Prensa Libre: imagen Insivumeh)

El Insivumeh informó que un temblor de magnitud 5.2 se registró a las 5.43 horas de este martes 22 de septiembre.

Según el reporte, el epicentro se localizó en el departamento de Escuintla, a una profundidad de 68 kilómetros.

Internautas han reportado que el sismo fue sensible en Escuintla, Guatemala, Totonicapán y Chiquimula.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres recomienda a la población mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades locales y, ante cualquier situación de emergencia o desastre, llamar al 119, número de emergencia nacional.

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La Cruz Roja Guatemalteca informó que efectúa monitoreos para verificar si hubo daños derivados del movimiento telúrico.

El reporte del Insivumeh del 21 de septiembre detalló que, en lo que va del 2026, se han registrado 5 mil 861 sismos, de los cuales 143 han sido sensibles.

Para leer más: ¿Qué hacer durante un temblor? Guía práctica para evacuar sin riesgos

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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