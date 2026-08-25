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Temblores en Guatemala este 25 de agosto: Insivumeh reporta movimientos en San Marcos, Santa Rosa y el Pacífico
San Marcos, Santa Rosa y el océano Pacífico registraron actividad sísmica este 25 de agosto. El Insivumeh informó las magnitudes y profundidades.
El Insivumeh reportó varios movimientos durante las primeras horas del 25 de agosto y detalló que ninguno de los 31 sismos de las últimas 24 horas fue sensible. (Foto Prensa Libre: Cruz Roja Guatemalteca).
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 6.27 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 con epicentro en San Marcos.
La Cruz Roja Guatemalteca continúa con el monitoreo ante posibles daños materiales y personas afectadas.
El Insivumeh agrega que la actividad telúrica ocurrió a 115 kilómetros de profundidad.
También durante la madrugada de este 25 de agosto, a las 4.06 horas, se reportó un sismo de magnitud 3.2, cuyo epicentro fue en Santa Rosa. Su profundidad fue de 12 kilómetros.
A la 1.49 horas, un temblor de magnitud 4.0 ocurrió a seis kilómetros de profundidad en el océano Pacífico.
Otro sismo de magnitud 4.1 ocurrió a la 1.40 horas en las costas del Pacífico de México, con una profundidad de 10 kilómetros.
SISMO REGISTRADO— INSIVUMEH (@insivumehgt) August 25, 2026
Región epicentral: DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS
25 de agosto de 2026. 06:27:39 hrs. #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/Oq6q6LPyiI
A la 1.37 horas se registró un temblor de magnitud 4.0, también en el Pacífico, a unos seis kilómetros de profundidad.
El Insivumeh contabilizó 31 sismos en las últimas 24 horas, pero ninguno sensible.
Hasta la fecha, en el 2026 se han reportado 5,330 temblores, pero únicamente 137 han sido percibidos.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres instó a la población a comunicarse con las instituciones de primera respuesta en caso de cualquier emergencia, como el 122 de Bomberos Voluntarios, el 123 de Bomberos Municipales, el 1554 de los Bomberos Municipales Departamentales y el 125 de la Cruz Roja.
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Región epicentral: DEPARTAMENTO DE SANTA ROSA
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