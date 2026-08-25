Temblores en Guatemala este 25 de agosto: Insivumeh reporta movimientos en San Marcos, Santa Rosa y el Pacífico

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Temblores en Guatemala este 25 de agosto: Insivumeh reporta movimientos en San Marcos, Santa Rosa y el Pacífico

San Marcos, Santa Rosa y el océano Pacífico registraron actividad sísmica este 25 de agosto. El Insivumeh informó las magnitudes y profundidades.

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Sismo San Marcos Insivumeh

El Insivumeh reportó varios movimientos durante las primeras horas del 25 de agosto y detalló que ninguno de los 31 sismos de las últimas 24 horas fue sensible. (Foto Prensa Libre: Cruz Roja Guatemalteca).

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 6.27 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 con epicentro en San Marcos.

La Cruz Roja Guatemalteca continúa con el monitoreo ante posibles daños materiales y personas afectadas.

El Insivumeh agrega que la actividad telúrica ocurrió a 115 kilómetros de profundidad.

También durante la madrugada de este 25 de agosto, a las 4.06 horas, se reportó un sismo de magnitud 3.2, cuyo epicentro fue en Santa Rosa. Su profundidad fue de 12 kilómetros.

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A la 1.49 horas, un temblor de magnitud 4.0 ocurrió a seis kilómetros de profundidad en el océano Pacífico.

Otro sismo de magnitud 4.1 ocurrió a la 1.40 horas en las costas del Pacífico de México, con una profundidad de 10 kilómetros.

A la 1.37 horas se registró un temblor de magnitud 4.0, también en el Pacífico, a unos seis kilómetros de profundidad.

El Insivumeh contabilizó 31 sismos en las últimas 24 horas, pero ninguno sensible.

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Hasta la fecha, en el 2026 se han reportado 5,330 temblores, pero únicamente 137 han sido percibidos.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres instó a la población a comunicarse con las instituciones de primera respuesta en caso de cualquier emergencia, como el 122 de Bomberos Voluntarios, el 123 de Bomberos Municipales, el 1554 de los Bomberos Municipales Departamentales y el 125 de la Cruz Roja.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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