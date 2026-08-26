Temblor de magnitud 3.3 se registra este 26 de agosto con epicentro en Sacatepéquez

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Temblor de magnitud 3.3 se registra este 26 de agosto con epicentro en Sacatepéquez

El Insivumeh informa que se registró un temblor de magnitud 3.3 este 26 de agosto con epicentro en Sacatepéquez.

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Un temblor de magnitud 3.3 fue registrado este miércoles 26 de agosto de 2026 en Guatemala, según reportes de autoridades.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el sismo se registró a las 19:16 horas de este miércoles.

El epicentro, según el Insivumeh, se registró en Sacatepéquez.

Usuarios de redes sociales han indicado que el temblor fue sensible en varios puntos del departamento de Guatemala y Sacatepéquez.

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ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

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