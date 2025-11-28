Temblor de magnitud 5.8 en México fue sensible en siete departamentos de Guatemala

Comunitario

Temblor de magnitud 5.8 en México fue sensible en siete departamentos de Guatemala

Un sismo de magnitud 5.8 con epicentro en México fue sensible en al menos siete departamentos de Guatemala, según reportes del Insivumeh y la Conred.

|

time-clock

Gráfica del Insivumeh muestra el epicentro del sismo de magnitud 5.8 registrado este viernes frente a las costas de México. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)

Gráfica del Insivumeh muestra el epicentro del sismo de magnitud 5.8 registrado este viernes frente a las costas de México. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)

Un sismo de magnitud 5.8, con epicentro en territorio de México, fue registrado este viernes 28 de noviembre a las 14.06 horas, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 133.34 kilómetros y se localizó frente a la costa del Pacífico, en la región de la fosa mesoamericana, en el límite con Guatemala.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el sismo fue sensible en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Huehuetenango, San Marcos, Sololá y Chimaltenango.

Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas afectadas, únicamente sensibilidad en varias zonas del país.

La Conred recomendó a la población mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades locales y reportar cualquier emergencia al 119.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Conred Insivumeh Sismos en Guatemala Temblor en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS