Temblor de magnitud 5.8 en México fue sensible en siete departamentos de Guatemala

Un sismo de magnitud 5.8, con epicentro en territorio de México, fue registrado este viernes 28 de noviembre a las 14.06 horas, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 133.34 kilómetros y se localizó frente a la costa del Pacífico, en la región de la fosa mesoamericana, en el límite con Guatemala.

De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el sismo fue sensible en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Huehuetenango, San Marcos, Sololá y Chimaltenango.

Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas afectadas, únicamente sensibilidad en varias zonas del país.

La Conred recomendó a la población mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades locales y reportar cualquier emergencia al 119.

