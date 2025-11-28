Comunitario
Temblor de magnitud 5.8 en México fue sensible en siete departamentos de Guatemala
Un sismo de magnitud 5.8 con epicentro en México fue sensible en al menos siete departamentos de Guatemala, según reportes del Insivumeh y la Conred.
Gráfica del Insivumeh muestra el epicentro del sismo de magnitud 5.8 registrado este viernes frente a las costas de México. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)
Un sismo de magnitud 5.8, con epicentro en territorio de México, fue registrado este viernes 28 de noviembre a las 14.06 horas, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 133.34 kilómetros y se localizó frente a la costa del Pacífico, en la región de la fosa mesoamericana, en el límite con Guatemala.
De acuerdo con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el sismo fue sensible en los departamentos de Escuintla, Suchitepéquez, Sacatepéquez, Huehuetenango, San Marcos, Sololá y Chimaltenango.
Hasta el momento, las autoridades no reportan daños materiales ni personas afectadas, únicamente sensibilidad en varias zonas del país.
La Conred recomendó a la población mantener la calma, seguir las indicaciones de las autoridades locales y reportar cualquier emergencia al 119.
SISMO REGISTRADO— INSIVUMEH (@insivumehgt) November 28, 2025
Región epicentral: TERRITORIO DE MEXICO
28 de noviembre de 2025. 14:06:07 hrs.
Descarga el boletin https://t.co/TlEV1YGFky #SomosINSIVUMEH #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV #TemblorGT #SismoGT pic.twitter.com/qCO486V7vI
