Dos sismos en 40 minutos este 29 de octubre: ¿dónde se registraron los temblores de magnitud 4.1 y 4.2?

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Dos sismos en 40 minutos este 29 de octubre: ¿dónde se registraron los temblores de magnitud 4.1 y 4.2?

Dos temblores se registraron durante la madrugada de este 29 de octubre, con apenas 40 minutos de diferencia. Conozca qué magnitudes alcanzaron y dónde se localizaron sus epicentros.

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Tras los dos sismos reportados este 29 de octubre, el Insivumeh registra 7 mil 47 eventos sísmicos en lo que va del 2026. Conozca cuántos han sido sensibles y qué se sabe de los últimos temblores.

Tras los dos sismos reportados este 29 de octubre, el Insivumeh registra 7 mil 47 eventos sísmicos en lo que va del 2026. Conozca cuántos han sido sensibles y qué se sabe de los últimos temblores. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 00.16 horas de este 29 de octubre se registró un temblor de magnitud 4.1.

De acuerdo con el boletín preliminar, el sismo se localizó a unos 89 kilómetros de la cabecera departamental de Retalhuleu, en las costas del océano Pacífico de México.

El sismo ocurrió a una profundidad aproximada de 46.11 kilómetros.

Unos 40 minutos después, a las 00.56 horas, ocurrió un segundo sismo.

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El Servicio Sismológico Nacional de México reportó que el temblor tuvo una magnitud de 4.2, con epicentro a unos 23 kilómetros de Huixtla, Chiapas, en las costas del Pacífico.

Dicha actividad sísmica se registró a una profundidad de entre 109 y 113 kilómetros, según los reportes de ambas instituciones.

Según el Insivumeh, en el 2026 se han registrado 7,047 sismos, de los cuales únicamente 159 han sido sensibles.

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ESCRITO POR:

Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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