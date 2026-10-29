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Dos sismos en 40 minutos este 29 de octubre: ¿dónde se registraron los temblores de magnitud 4.1 y 4.2?
Dos temblores se registraron durante la madrugada de este 29 de octubre, con apenas 40 minutos de diferencia. Conozca qué magnitudes alcanzaron y dónde se localizaron sus epicentros.
Tras los dos sismos reportados este 29 de octubre, el Insivumeh registra 7 mil 47 eventos sísmicos en lo que va del 2026. Conozca cuántos han sido sensibles y qué se sabe de los últimos temblores. (Foto Prensa Libre: Insivumeh)
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 00.16 horas de este 29 de octubre se registró un temblor de magnitud 4.1.
De acuerdo con el boletín preliminar, el sismo se localizó a unos 89 kilómetros de la cabecera departamental de Retalhuleu, en las costas del océano Pacífico de México.
El sismo ocurrió a una profundidad aproximada de 46.11 kilómetros.
Unos 40 minutos después, a las 00.56 horas, ocurrió un segundo sismo.
El Servicio Sismológico Nacional de México reportó que el temblor tuvo una magnitud de 4.2, con epicentro a unos 23 kilómetros de Huixtla, Chiapas, en las costas del Pacífico.
Dicha actividad sísmica se registró a una profundidad de entre 109 y 113 kilómetros, según los reportes de ambas instituciones.
SISMO Magnitud 4.2 Loc 23 km al NOROESTE de HUIXTLA, CHIS 29/10/26 00:56:45 Lat 15.24 Lon -92.65 Pf 113 km https://t.co/jJLUz4mnkp— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 29, 2026
Según el Insivumeh, en el 2026 se han registrado 7,047 sismos, de los cuales únicamente 159 han sido sensibles.
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