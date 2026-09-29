Insivumeh registra dos temblores de magnitudes 4.5 y 4.1; uno tuvo epicentro en Huehuetenango

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Insivumeh registra dos temblores de magnitudes 4.5 y 4.1; uno tuvo epicentro en Huehuetenango

El Insivumeh compartió los detalles de dos temblores registrados este martes 29 de septiembre.

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TEMBLOR 29.9.2026

Mapa muestra el epicentro del temblor registrado este martes 29 de septiembre en Huehuetenango. (Foto Prensa Libre: Imagen del Insivumeh)

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que este martes 29 de septiembre se han registrado dos sismos, uno con epicentro en Huehuetenango y otro en el océano Pacífico.

El primer movimiento telúrico ocurrió a las 2.21 horas, con una magnitud de 4.5 y una profundidad de 10 kilómetros. Su epicentro se localizó en el Pacífico.

Posteriormente, a las 4.35 horas, se registró un segundo sismo, con epicentro en Huehuetenango, magnitud de 4.1 y una profundidad de un kilómetro.

Además, a las 16.37 horas del lunes 28 de septiembre, el Insivumeh reportó un sismo de magnitud 2.9, con epicentro en Santa Rosa.

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Los cuerpos de socorro no han reportado daños materiales ni personales a causa de los recientes movimientos telúricos.

De acuerdo con el último reporte del Insivumeh, durante las últimas 24 horas se han detectado 41 sismos, de los cuales uno fue sensible.

Para leer más: Temblores en Guatemala: qué revelaron miles de sismos sobre fallas que no estaban en el mapa

Entre enero y septiembre de 2026, el país acumula 6 mil 67 movimientos telúricos, de los cuales 145 han sido sensibles.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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