Temblor de magnitud 5.9 se registra en Guatemala este jueves 30 de julio

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que a las 0.58 horas de este jueves 30 de julio se registró un temblor de magnitud 5.9.

El epicentro fue registrado en Escuintla, con una profundidad de 56 kilómetros.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres informó que el temblor fue reportado sensible en Guatemala, Quiché, Santa Rosa, Quetzaltenango, Sololá, Escuintla, Retalhuleu, Guatemala, Totonicapán y Sacatepéquez.

Socorristas efectúan monitoreos para determinar si se reportan personas heridas o daños en infraestructura.

La Conred también recomienda a la población mantener la calma ante eventos sísmicos, ubicar salidas de emergencia, no gritar ni correr y evacuar hacia puntos de reunión seguros.

#Sismo de 5.9 sacude varías regiones de Guatemala. Insivumeh reporta epicentro en las costas del Pacifico, en Escuintla. pic.twitter.com/NhUCpzDyd5 — César Pérez (@Cperezm_pl) July 30, 2026

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