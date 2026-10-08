Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta tres sismos, uno con epicentro en Escuintla

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Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta tres sismos, uno con epicentro en Escuintla

El Insivumeh ha registrado tres sismos en Guatemala durante las primeras horas de este jueves 8 de octubre.

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TEMBLOR 8 DE OCTUBRE EN GUATEMALA

Mapa muestra la ubicación del epicentro del temblor de este 8 de octubre de 2026 en Guatemala. (Foto Prensa Libre: imagen del Insivumeh)

El registro de sismos continúa en Guatemala y, durante las primeras horas de este jueves 8 de octubre, el Insivumeh contabiliza tres temblores.

De acuerdo con los datos, uno de los temblores ocurrió a las 8.18 horas, con epicentro frente a las costas de Escuintla, magnitud de 3.4 y profundidad de 28.13 kilómetros.

Minutos antes, a las 7.53 horas, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.1, con epicentro en el departamento de Escuintla y una profundidad de 66.64 kilómetros.

Un tercer sismo fue detectado por el Insivumeh a las 7.16 horas, con epicentro frente a las costas de San Marcos, magnitud de 3.2 y profundidad de 60 kilómetros.

EN ESTE MOMENTO

DESFILE 152 EJRCITO DE GUATEMALA. Se conmemoran 152 aos del Ejrcito de Guatemala con un desfile que inici en el monumento Juan Pablo II, en la Avenida de las Amricas y, finaliz en la Guardia del Honor, Ministerio de la Defensa. Esta conmemoracin se da en el marco del Aniversario de la Gesta Revolucionaria de 1871, la famosa batalla entre conservadores y liberales. En la imagen, fuerzas de aire, mar y tierra con sus diferentes divisiones y comandos desfilaron en las calles de la zona 14 y zona 10, mostrndose ante los guatemaltecos. Juan Diego Gonzlez. 300623

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De acuerdo con los datos del Insivumeh, en las últimas 24 horas se han registrado 22 sismos, ninguno de ellos sensible.

En lo que va del 2026, se han contabilizado 6 mil 330 sismos, de los cuales 150 han sido sensibles en el territorio nacional.

Para leer más: 5 recomendaciones para recuperar la calma después de un temblor

Los cuerpos de socorro no han reportado daños personales ni materiales a causa de los recientes temblores.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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