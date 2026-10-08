Temblores en Guatemala: Insivumeh reporta tres sismos, uno con epicentro en Escuintla

El registro de sismos continúa en Guatemala y, durante las primeras horas de este jueves 8 de octubre, el Insivumeh contabiliza tres temblores.

De acuerdo con los datos, uno de los temblores ocurrió a las 8.18 horas, con epicentro frente a las costas de Escuintla, magnitud de 3.4 y profundidad de 28.13 kilómetros.

Minutos antes, a las 7.53 horas, se registró otro movimiento telúrico de magnitud 4.1, con epicentro en el departamento de Escuintla y una profundidad de 66.64 kilómetros.

Un tercer sismo fue detectado por el Insivumeh a las 7.16 horas, con epicentro frente a las costas de San Marcos, magnitud de 3.2 y profundidad de 60 kilómetros.

De acuerdo con los datos del Insivumeh, en las últimas 24 horas se han registrado 22 sismos, ninguno de ellos sensible.

En lo que va del 2026, se han contabilizado 6 mil 330 sismos, de los cuales 150 han sido sensibles en el territorio nacional.

Para leer más: 5 recomendaciones para recuperar la calma después de un temblor

Los cuerpos de socorro no han reportado daños personales ni materiales a causa de los recientes temblores.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.