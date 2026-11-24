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Temblor de magnitud 5.3 este 24 de noviembre: esto informa el Insivumeh
El Insivumeh proporcionó detalles sobre el temblor registrado este martes 24 de noviembre.
Mapa muestra epicentro del temblor de magnitud 5.3 sensible en el suroccidente de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Imagen del Insivumeh)
El Insivumeh registró este martes 24 de noviembre un temblor de magnitud 5.3, con epicentro en el océano Pacífico.
El sismo ocurrió a las 5.51 horas, a una profundidad de 19 kilómetros.
El epicentro se localizó frente a las costas de México y, según el reporte de la Cruz Roja Guatemalteca, el temblor fue sensible en el suroccidente de Guatemala.
La Cruz Roja Guatemalteca añadió que efectúa un monitoreo tras el temblor de magnitud 5.3.
Según el recuento del Insivumeh hasta el lunes 23 de noviembre, durante el 2026 se han registrado 8 mil 60 sismos, de los cuales 166 han sido sensibles.
Para leer más: ¿Qué hacer durante un temblor? Guía práctica para evacuar sin riesgos
El último reporte daba cuenta de que en las últimas 24 horas habían ocurrido 32 sismos, de los cuales uno fue sensible.
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