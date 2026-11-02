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Temblores este 2 de noviembre: dónde se registraron los sismos de magnitudes 3.1 y 4
El Insivumeh reportó dos temblores con epicentros en distintos puntos este 2 de noviembre.
Mapa muestra epicentro de temblor en Alta Verapaz este 2 de noviembre de 2026. (Foto Prensa Libre: Imagen compartida por el Insivumeh)
En las primeras horas de este lunes 2 de noviembre, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) reportó dos temblores, uno de ellos de magnitud 4.
De acuerdo con el registro, a la 1.08 de la madrugada se registró un temblor de magnitud 3.1, con epicentro en Alta Verapaz y una profundidad de dos kilómetros.
En la publicación del Insivumeh, usuarios de redes sociales comentaron que el sismo se sintió fuerte en algunos municipios de Alta Verapaz.
En San Pedro Carchá, una usuaria escribió que el temblor "se sintió corto, pero fuerte".
Mientras tanto, a las 5.57 horas se registró otro temblor de magnitud 4, cuyo epicentro se localizó en territorio de El Salvador.
El sismo tuvo una profundidad de seis kilómetros, según el reporte.
Para leer más: ¿Qué hacer durante un temblor? Guía práctica para evacuar sin riesgos
De acuerdo con el informe del Insivumeh, hasta el 1 de noviembre del 2026 se habían registrado 7 mil 225 sismos, de los cuales 159 fueron sensibles.
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