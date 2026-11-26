Las autoridades mexicanas capturaron este jueves 26 de noviembre a Fernando Félix Corrales, alias el Chapo Félix, señalado de ser uno de los operadores de Los Mayos, una de las principales facciones del cartel de Sinaloa.

La detención se produjo durante un operativo de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en las inmediaciones del poblado de Cupia, municipio de Tamazula, Durango, en el norte de México.

De acuerdo con fuentes federales citadas por la agencia EFE, Félix Corrales es identificado como jefe de seguridad de Manuel de Jesús Noriega Rivas, alias el Meño o 4X1, vinculado con Los Mayos y colaborador de confianza del Mayito Flaco, hijo del narcotraficante Ismael el Mayo Zambada.

El Gabinete de Seguridad de México también identificó al detenido como presunto operador de una célula criminal autodenominada Fuerzas Especiales Zambada, vinculada con dicha facción del cartel de Sinaloa.

Así fue la captura del Chapo Félix en Durango

Según un comunicado conjunto de las autoridades mexicanas, el operativo fue resultado de trabajos de inteligencia que permitieron localizar a un grupo de personas que portaban armas de fuego y equipo táctico.

A major cartel leader is now in custody. Following a Homeland Security Task Force investigation, Mexican military forces captured Fausto Isidro Meza Flores aka Chapo Isidro, an alleged senior leader of the Sinaloa Cartel and one of the FBI’s Ten Most Wanted Fugitives. @HSISanDiego supported the investigation alongside @HSTaskForce partners and Mexican government authorities, whose military operation resulted in Meza Flores’ capture. This case demonstrates the critical impact of sustained cross-border law enforcement collaboration against transnational criminal organizations. — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 27, 2026

Los sospechosos intentaron huir al percatarse de la presencia de las fuerzas de seguridad, pero fueron alcanzados y detenidos por los agentes.

Además de Félix Corrales, las fuentes federales identificaron a otros dos capturados como Marco Antonio Rubio Castro, alias Melo, y Javier Robledo Robledo. Entre los detenidos también figura un menor de edad.

Durante el operativo, las autoridades incautaron:

Cuatro armas largas

Ocho cargadores

260 cartuchos de diferentes calibres

Seis chalecos balísticos

Debido a las condiciones del terreno, los detenidos fueron trasladados por vía aérea con apoyo de la Marina y puestos a disposición del Ministerio Público.

Captura ocurre en medio de la disputa entre Los Mayos y Los Chapitos

La detención del Chapo Félix se produce en medio de una escalada de violencia asociada a la disputa entre Los Mayos y Los Chapitos, las dos principales facciones del cartel de Sinaloa.

El enfrentamiento entre ambas organizaciones criminales estalló tras la captura en Estados Unidos, en el 2024, de Ismael el Mayo Zambada.

Desde entonces, la disputa ha provocado miles de muertes, así como desapariciones y desplazamientos de población en Sinaloa, pese al reforzamiento de la presencia militar y policial.

La captura de Félix Corrales también ocurre días después de la detención de Fausto Isidro Meza Flores, alias el Chapo Isidro, identificado como jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado de Los Mayos.

La aprehensión de Meza Flores, en el municipio de Guasave, Sinaloa, desencadenó enfrentamientos, bloqueos y ataques contra establecimientos comerciales.

El Gabinete de Seguridad de México anunció que continuará las operaciones coordinadas en Sinaloa y los estados vecinos con el objetivo de debilitar la capacidad operativa de los grupos criminales que mantienen presencia en esa región.

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