La cadena de noticias CNN en Español informó este sábado 21 de noviembre que las autoridades mexicanas capturaron a un supuesto narcotraficante que figuraba entre los más buscados.

Se trata de Fausto Isidro Meza Flores, "el Chapo Isidro", quien formaba parte de los 10 fugitivos más buscados por las autoridades estadounidense por cargos relacionados con el narcotráfico y posesión de armas.

De acuerdo con la cadena noticiosa, el capturado es el supuesto líder del cartel Meza-Flores (Los Mazatlecos), que tiene su base en Guasave, Sinaloa.

Agregó que la operación fue ejecutada el viernes por la noche por fuerzas élites mexicanas con la colaboración de fuerzas especiales e inteligencia de Estados Unidos.

El FBI ofrecía una recompensa de US$5 millones por información que condujera al arresto de Meza Flores.

Explosiones, gritos y pánico

De acuerdo con CNN, intensos enfrentamientos se produjeron entre las fuerzas de seguridad y supuestos narcotraficantes durante la operación de captura.

Citaron al Ministerio de Defensa mexicano, que informó que "la operación fue llevada a cabo por “fuerzas militares de élite” que utilizaron “sigilo y sorpresa” para alcanzar su objetivo, en la propia localidad de Guasave, el viernes por la noche.

Imágenes difundidas por las autoridades del "Chapo Isidro". (Foto: Diario El Norte)

"Las autoridades fueron atacadas con disparos y explosivos al iniciar la operación, y los militantes instalaron barricadas en varios municipios cercanos al lugar de la detención", publica CNN.

En videos publicados en redes sociales puede verse cómo los violentos enfrentamientos interrumpen un partido de beisbol en Guasave y los asistentes buscan refugiarse desesperadamente entre los gritos de pánico.

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“A tan solo unos metros de donde yo estaba, pasó un convoy de civiles fuertemente armados, disparando al aire”, le dijo un testigo a la cadena noticiosa.

Reportes de diarios locales resaltan que el cartel del "Chapo Isidro" sembraba el terror en la localidad de Guasave, Sinaloa, una de las regiones más golpeadas por el narcotráfico en México.