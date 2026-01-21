Temor en la frontera sur de México por posible ingreso de pandilleros tras estado de sitio en Guatemala

En la frontera de México con Guatemala, ciudadanos, empresarios y activistas reconocieron este miércoles un clima de inquietud y preocupación en la zona, tras el estado de sitio de 30 días decretado por el gobierno de Guatemala para combatir a las pandillas y ante el posible riesgo de que los delincuentes puedan cruzar a México.

Así lo indicó Walter Orozco, empresario de Tapachula, quien hizo un llamado a las autoridades mexicanas para que se refuerce la frontera sur y se aumente la seguridad con patrullajes en sus distintos sectores, ante el temor e incertidumbre por el ingreso de pandilleros.

“El efecto cucaracha de los migrantes que pasan por el río. Prácticamente no hay un control absoluto, sirve de paso para ese tipo de personas y pasa de todo ahí. Por eso, el llamado a las autoridades para que refuercen la seguridad en el río Suchiate —frontera natural entre ambos países—”, remarcó Orozco a EFE.

Tapachula, la mayor ciudad mexicana en la frontera con Guatemala, ubicada en el sureño estado de Chiapas, ha sido en los últimos años uno de los epicentros de la crisis migratoria global.

En este sentido, el activista y defensor de los derechos humanos en la frontera sur, Luis Rey García Villagrán, apuntó que hay pandilleros que concurren a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM) para buscar regularizar su situación o se aprovechan de migrantes en situación de vulnerabilidad.

“Tapachula, la frontera sur, es zona Mara (pandilla). Definitivamente hay testimonios de migrantes que son presuntamente acosados por el control; ha habido homicidios en que ellos son los responsables. La autoridad y la ciudadanía deben estar muy pendientes de lo que está ocurriendo”, advirtió García.

Desde Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo de León defendió este martes la capacidad de respuesta y la preparación de los organismos de inteligencia de su país, tras la crisis desatada por motines simultáneos en tres cárceles y una posterior ola de ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil (PNC).

Arévalo vinculó la violencia en las calles —que ha dejado diez policías fallecidos— a una represalia directa de las mafias político-criminales y las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha. Según el gobernante, estos grupos intentaron generar una crisis de rehenes que fracasó ante la intervención estatal.

Mensajes de calma

Por su parte, José Luis Alvarado, cónsul de México en Tecún Umán —localidad en el lado guatemalteco de la frontera—, dijo en declaraciones a EFE que, por el momento, el estado de sitio no tiene implicaciones más allá del interior de Guatemala.

“No se ha comunicado ningún cambio, digamos, como esta situación normal. Se está atento a cualquier situación, pero se hace un llamado a la población mexicana en Guatemala a mantener la calma y mantenerse informada”, remarcó.

Sobre el combate a las pandillas y la posibilidad de que algunos de sus miembros puedan ingresar a México, apuntó que la lucha contra el crimen organizado es una lucha continua, y subrayó que “hay una gran colaboración (entre los dos países), no solo en estos momentos, sino desde siempre”.

Finalmente, el subsecretario de Seguimiento y Desarrollo Socioeconómico del estado de Chiapas, Carlos Siles Torres, señaló que el mensaje es mantener la calma y ser prudentes, a la vez que indicó que se está atento a cualquier movimiento para fortalecer las estrategias de seguridad.

“Ahora Guatemala está viviendo una situación en la que tenemos que estar a la altura de lo que ocurre, pero esto nos va a ayudar para que Guatemala empiece a crear o fortalecer estrategias que puedan servir a ambos países para tener coordinación binacional”, remarcó.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que buscará a su homólogo guatemalteco para saber si requiere “algún apoyo” tras haber declarado el estado de sitio durante 30 días.

Sheinbaum apuntó que todo será con respeto a la soberanía de Guatemala “y todo lo que se requiera, pero para poder saber si requiere alguna situación especial en nuestra frontera”, aunque aclaró que hasta el momento no se han reforzado medidas de seguridad en esa zona.

